Metalurgistul Cugir, eșec în Campionatul Național Under 19, etapa regională, 1-3 cu CSȘ Odorheiu Secuiesc
Metalurgistul Cugir, eșec în Campionatul Național Under 19, etapa regională, 1-3 cu CSȘ Odorheiu Secuiesc, pe „Arena Cugir”
Metalurgistul Cugir a pierdut pe „Arena Cugir”, scor 1-3 (1-1), prima partidă disputată în grupa regională a Campionatului Under 19
Citește și: Metalurgistul Cugir – CSȘ Odorheiu Secuiesc, duminică, 31 mai, în etapa regională Under 19 | Absențe de marcă din efectivul „roș-albaștrilor”
„Roș-albaștrii”, pregătiți de George Goronea au deschis scorul prin căpitanul Flavius Ivan, însă CSȘ Odorheiu Secuiesc, reprezentanta județului Harghita, a întors scorul și a câștigat, cu două reușite în actul secund. Următorul meci va fi în deplasare, cu AFC Tălmaciu (Sibiu), duminică, 7 iunie, în ultima etapă a Grupei 2 din Regiunea 4 Centru, Cugirenii nu s-au bazat pe 6 dintre cei mai buni jucători, P. Pahone, Mihăilă, G. Cristea, Cuțitei, G. Andriuc (cu prezențe în eșalonul terț, primii doi titulari în stagiunea curentă) și D. Adam, întrucât la acest nivel nu puteau utiliza jucători cu viza FRF
„Am avut momente bune, am cedat pe final, s-a văzut diferența de vârstă. O evoluție bună, ținând cont de situația dată în privința lotului. Am avut o ocazie mare, la 1-1, prin Ivan, am ratat și imediat am primit gol. Le mulțumesc celor aproximativ 300 de spectatori care au creat o atmosferă plăcută”, a spus George Goronea.
Metalurgistul: Țîru – Antal, Vodă, Ban, Iosif, Nestian, Baciu, Siriteanu, Ivan, Gyapias, Măgureanu; rezerve Grozăvescu, Bura, Trif, Ignat, Mureșan, Bîldea, E. Cristea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, dublă victorioasă, cu CSȘ Caransebeș, la ultima reprezentație internă | „Alb-negrii”, fără gol primit
CSM Unirea Alba Iulia, dublă victorioasă, cu CSȘ Caransebeș, la ultima reprezentație internă | „Alb-negrii”, fără gol primit la Under 19 și Under 17 Și CSM Unirea Alba Iulia a câștigat, la ultima reprezentație în fața fanilor, dubla cu CSȘ Caransebeș, fără a primi gol, în disputele Under 19 și Under 17 ale competițiilor FRF. […]
FOTO | Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), AUR în proba de semimaraton de la Brașov Marathon 2026
Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), AUR în proba de semimaraton de la Brașov Marathon 2026 O nouă performanță a lui Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia. Acesta a câștigat proba masculină de semimaraton de la Brașov Marathon 2026. Clasamentul final al acestei probe a fost următorul: 1. Ionuț Zincă – 1:52:12 […]
VIDEO: Cornel Ardei, fundașul CSM Unirea Alba Iulia după victoria netă de la Lupeni: „Vrem să promovăm și-l așteptăm pe Tudor Vomir în Liga 2”!
Cornel Ardei, fundașul CSM Unirea Alba Iulia după victoria netă de la Lupeni, 3-0 cu Minerul, în primul baraj: „Vrem să promovăm și-l așteptăm pe Tudor Vomir în Liga 2”! Cornel Ardei, fundașul central al „alb-negrilor”, a fost unul dintre jucătorii evidențiați în barajul de la Lupeni, în care CSM Unirea Alba Iulia a oferit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
1-2 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor Hidrologii au emis o avertizare...
Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025
Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei....
Știrea Zilei
VIDEO | Cursa de Rățuște 2026, la Alba Iulia. 2.000 de rățuște ,,au înotat” pe râul Ampoi pentru o cauză caritabilă: Dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală
Cursa de Rățuște 2026, la Alba Iulia. 2.000 de rățuște ,,au înotat” pe râul Ampoi pentru o cauză caritabilă: Dotarea...
FOTO | O mămică din Alba creează jucării croșetate prin tehnica amigurumi: ,,Nimic nu mă bucură mai mult decât jucăriile”
O mămică din Alba creează jucării croșetate prin tehnica amigurumi: ,,Nimic nu mă bucură mai mult decât jucăriile” Cu siguranță...
Curier Județean
Câți bani alocă în 2026 Primăria Alba Iulia pentru susținerea culturii scrise: Cum sunt deciși beneficiarii
Câți bani alocă în 2026 Primăria Alba Iulia pentru susținerea culturii scrise: Cum sunt deciși beneficiarii Un proiect de hotărâre...
FOTO | Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați
Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați Tinerii membri ai trupei Skepsis s-au...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...