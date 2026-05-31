Metalurgistul Cugir, eșec în Campionatul Național Under 19, etapa regională, 1-3 cu CSȘ Odorheiu Secuiesc, pe „Arena Cugir”

Metalurgistul Cugir a pierdut pe „Arena Cugir”, scor 1-3 (1-1), prima partidă disputată în grupa regională a Campionatului Under 19

„Roș-albaștrii”, pregătiți de George Goronea au deschis scorul prin căpitanul Flavius Ivan, însă CSȘ Odorheiu Secuiesc, reprezentanta județului Harghita, a întors scorul și a câștigat, cu două reușite în actul secund. Următorul meci va fi în deplasare, cu AFC Tălmaciu (Sibiu), duminică, 7 iunie, în ultima etapă a Grupei 2 din Regiunea 4 Centru, Cugirenii nu s-au bazat pe 6 dintre cei mai buni jucători, P. Pahone, Mihăilă, G. Cristea, Cuțitei, G. Andriuc (cu prezențe în eșalonul terț, primii doi titulari în stagiunea curentă) și D. Adam, întrucât la acest nivel nu puteau utiliza jucători cu viza FRF

„Am avut momente bune, am cedat pe final, s-a văzut diferența de vârstă. O evoluție bună, ținând cont de situația dată în privința lotului. Am avut o ocazie mare, la 1-1, prin Ivan, am ratat și imediat am primit gol. Le mulțumesc celor aproximativ 300 de spectatori care au creat o atmosferă plăcută”, a spus George Goronea.

Metalurgistul: Țîru – Antal, Vodă, Ban, Iosif, Nestian, Baciu, Siriteanu, Ivan, Gyapias, Măgureanu; rezerve Grozăvescu, Bura, Trif, Ignat, Mureșan, Bîldea, E. Cristea.

