Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, un derby „de Alba” pentru reabilitare | Liderul CIL Blaj vrea a patra victorie consecutivă! CSU Alba Iulia, în cautarea primului succes
Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, un derby „de Alba” pentru reabilitare | Liderul CIL Blaj vrea a patra victorie consecutivă! CSU Alba Iulia, în cautarea primului succes
Etapa a patra a Seriei 7 din eșalonul terț propune drept cap de afiș al treilea derby „de Alba” al turului, Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, o dispută încărcată de ambiții, orgolii și rivalitate, dar în același timp și un prilej de reabilitare pentru cele două conjudețene, după startul ratat de campionat.
Citește și: Derby-urile „de Alba”, sarea și piperul fotbalului județean în Liga 3! Metalurgistul Cugir – prima în topul Albei, la finele lui 2025, Golda (CSM Unirea Alba Iulia) – coșmar pentru conjudețene
De asemenea, CIL Blaj, liderul surpriză, vizează, în fața fanilor, a patra victorie consecutivă iar CS Universitar Alba Iulia speră să spargă gheața și să bifeze primul succes în stagiunea curentă, reprezentantele Albei evoluând vineri, de la ora 17.00. Este începutul unei săptămâni condensate, cu o rundă intermediară în Liga 3.
*Metalurgistul Cugir (locul 11, un punct) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 6, 4 puncte), vineri, ora 17.00, „Arena CSO”.
De „Toamna Cugireană” avem parte de o dispută devenită, prin prisma ultimelor evenimente „de totul sau nimic”! S-au dus vremurile când rivalitatea dintre cele două grupări, în Divizia B mai ales, în anii ’80-’90, era la cote înalte, iar data meciului direct era notată cu roșu în calendar, dar și în prezent sunt suficiente elemente pentru o confruntare pe muchie de cuțit, ambele echipe fiind cu moralul țăndări. Cugirenii nu au câștigat încă, sunt penultimii, cu un singur punct din 9 posibile, iar săptămâna trecută au pierdut, nescontat, cu Timișul Șag. „Roș-albaștrii” au două eșecuri, fără a marca, pe iarna verde de acasă, și nu pot conta, în continuare, pe Liubashov și B. Munteuan – accidentați. Marea favorită a seriei și pretendenta la promovarea în Liga 2 a legat deziluziile și a pierdut puncte prețioase, eșec în „Mica Romă” și remiza dezamăgitoare de acasă cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii. Revine brazilianul Cordeiro, dar absentează Cl. Bălan (fractură de piramidă nazală) și congolezul Mbombo (nelegitimat), existând iarăși probleme în ofensivă. Ambiții suplimentare pentru Balaur, Herlea, Butnariu (echipieri ai oaspeților în ediția anterioară), Sebaș, Mâlnă, Kiraly sau P. Păcurar, toți cu trecut în „alb-negru”. În sezonul precedent, s-au consemnat victorii ale oaspeților: 2-1 pe „Cetate” (30 august, în prima etapă), respectiv 4-0 la Cugir, o revanșă dură a albaiulienilor (30 octombrie).
Ghanezul Peter Amidu Acquah (26 de ani), la prima experiență în România, jucător de bandă, este al 26-lea transfer al Unirii!!!
*CIL Blaj (prima poziție, 9 puncte) – Viitorul Arad (locul 4, 5 puncte), vineri, ora 17.00, „Târnavele Tiur”.
Echipa din „Mica Romă” a impresionat în aceste 270 de minute, cu un parcurs de pus în ramă care include și izbânzile cu conjudețenele Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia. Formația lui Daniel Tătar are însă parte de un oponent incomod (remiză, de la 0-2, la Micești, cu CSU, acum două săptămâni), care nu a cunoscut gustul insuccesului. La gazde, tot lotul este valid, iar blăjenii nu pot omite că în campionatul anterior a piedut ambele întâlniri (0-2 și 0-3, ultimul, în martie 2026).
*CS Universitar Alba Iulia (locul 9, două puncte) – CSM Deva (locul secund, 7 puncte), ora 17.00, „Micești” (teren sintetic).
Tânăra formație universitară, cu tot efectivul apt, caută prima victorie (etapa anterioară eșec nescontat cu Poli Timișoara 2), iar nou-promovata se mândrește cu un debut remarcabil și o clasare pe locul secund, fără a pierde. CSM Deva se bazează pe jucători care au trecut pe la CSU, nume precum Circov, Petresc și Herci (în lotul promovării din 2022), plus alți jucători din Alba, S. Mureșan și Juncan.
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