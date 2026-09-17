17 septembrie | Benzina a ajuns la 9,99 lei/litru în mai multe stații din Alba Iulia: Motorina se apropie de 11 lei

Benzina a ajuns la 9,99 lei/litru în mai multe stații din oraș: Motorina se apropie de 11 lei

Prețurile la pompă continuă să crească, pe fondul tensiunilor geopolitice. Joi, 17 septembrie, șoferii care au alimentat în Alba Iulia au găsit, în mai multe stații din oraș, benzina la prețul de 9,99 lei pe litru.

OMV:

Motorină – 10.79 lei

Benzină – 9.99 lei

Petrom:

Motorină – 10.64 lei

Benzină – 9.93 lei

Lukoil

Motorină – 10.86 lei

Benzină – 9.99 lei

Mol:

Motorină – 10.74 lei

Benzină – 9.97 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.79 lei

Benzină – 9.99 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 21,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Statistici În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 5,1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 26,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

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