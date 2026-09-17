Ştirea zilei

17 septembrie | Benzina a ajuns la 9,99 lei/litru în mai multe stații din Alba Iulia: Motorina se apropie de 11 lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Benzina a ajuns la 9,99 lei/litru în mai multe stații din oraș: Motorina se apropie de 11 lei

Prețurile la pompă continuă să crească, pe fondul tensiunilor geopolitice. Joi, 17 septembrie, șoferii care au alimentat în Alba Iulia au găsit, în mai multe stații din oraș, benzina la prețul de 9,99 lei pe litru.

OMV:

  • Motorină – 10.79 lei
  • Benzină – 9.99 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.64 lei
  • Benzină – 9.93 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.86 lei
  • Benzină – 9.99 lei

Mol:

  • Motorină – 10.74 lei
  • Benzină – 9.97 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.79 lei
  • Benzină – 9.99  lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 21,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Statistici În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 5,1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 26,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

„A venit cu taxiul la furat”: Doi bărbați, condamnați la Judecătoria Alba Iulia după ce materiale de construcții au fost încărcate într-un taxi, în toiul nopții

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de ore

în

16 septembrie 2026

De

„A venit cu taxiul la furat”: Doi bărbați, condamnați la Judecătoria Alba Iulia după ce materiale de construcții au fost încărcate într-un taxi, în toiul nopții Judecătoria Alba Iulia a condamnat doi bărbați într-un dosar privind furtul unor materiale de construcții de pe un șantier din Micești. Unul dintre inculpați a fost condamnat la 1 […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a încetat din viață la 111 ani

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

16 septembrie 2026

De

Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a încetat din viață la 111 ani Doamna Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a trecut în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

18-20 septembrie | Music Nights Festival revine la Alba Iulia: Trei seri de muzică dedicate excelenței și susținerii tinerilor cu rezultate remarcabile

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

16 septembrie 2026

De

18-20 septembrie | Music Nights Festival revine la Alba Iulia: Trei seri de muzică dedicate excelenței și susținerii tinerilor cu rezultate remarcabile În perioada 18–20 septembrie, de la ora 19:00, Curtea Consiliului Județean Alba va deveni din nou locul de întâlnire dintre muzica de înaltă ținută, solidaritate și implicare în comunitate. Organizat de Lions Club […]

Citește mai mult