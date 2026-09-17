17 septembrie | Benzina a ajuns la 9,99 lei/litru în mai multe stații din Alba Iulia: Motorina se apropie de 11 lei
Benzina a ajuns la 9,99 lei/litru în mai multe stații din oraș: Motorina se apropie de 11 lei
Prețurile la pompă continuă să crească, pe fondul tensiunilor geopolitice. Joi, 17 septembrie, șoferii care au alimentat în Alba Iulia au găsit, în mai multe stații din oraș, benzina la prețul de 9,99 lei pe litru.
OMV:
- Motorină – 10.79 lei
- Benzină – 9.99 lei
Petrom:
- Motorină – 10.64 lei
- Benzină – 9.93 lei
Lukoil
- Motorină – 10.86 lei
- Benzină – 9.99 lei
Mol:
- Motorină – 10.74 lei
- Benzină – 9.97 lei
Rompetrol:
- Motorină – 10.79 lei
- Benzină – 9.99 lei
Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 21,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
Statistici În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 5,1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 26,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
„A venit cu taxiul la furat”: Doi bărbați, condamnați la Judecătoria Alba Iulia după ce materiale de construcții au fost încărcate într-un taxi, în toiul nopții
„A venit cu taxiul la furat”: Doi bărbați, condamnați la Judecătoria Alba Iulia după ce materiale de construcții au fost încărcate într-un taxi, în toiul nopții Judecătoria Alba Iulia a condamnat doi bărbați într-un dosar privind furtul unor materiale de construcții de pe un șantier din Micești. Unul dintre inculpați a fost condamnat la 1 […]
Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a încetat din viață la 111 ani
Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a încetat din viață la 111 ani Doamna Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a trecut în […]
18-20 septembrie | Music Nights Festival revine la Alba Iulia: Trei seri de muzică dedicate excelenței și susținerii tinerilor cu rezultate remarcabile
18-20 septembrie | Music Nights Festival revine la Alba Iulia: Trei seri de muzică dedicate excelenței și susținerii tinerilor cu rezultate remarcabile În perioada 18–20 septembrie, de la ora 19:00, Curtea Consiliului Județean Alba va deveni din nou locul de întâlnire dintre muzica de înaltă ținută, solidaritate și implicare în comunitate. Organizat de Lions Club […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
E jale! România continuă să fie țara din UE cu cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei. Date Eurostat
E jale! România continuă să fie țara din UE cu cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei. Date Eurostat România...
Copiii sub 13 ani nu vor putea avea conturi pe rețelele de socializare: Propunerea EU KIDS Act, adoptată de Comisia Europeană
Copiii sub 13 ani nu vor putea avea conturi pe rețelele de socializare: Propunerea EU KIDS Act, adoptată de Comisia...
Știrea Zilei
17 septembrie | Benzina a ajuns la 9,99 lei/litru în mai multe stații din Alba Iulia: Motorina se apropie de 11 lei
Benzina a ajuns la 9,99 lei/litru în mai multe stații din oraș: Motorina se apropie de 11 lei Prețurile la...
„A venit cu taxiul la furat”: Doi bărbați, condamnați la Judecătoria Alba Iulia după ce materiale de construcții au fost încărcate într-un taxi, în toiul nopții
„A venit cu taxiul la furat”: Doi bărbați, condamnați la Judecătoria Alba Iulia după ce materiale de construcții au fost...
Curier Județean
17 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
17 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Foto | Pompierii din Alba Iulia, solicitați la o casă părăsită de pe strada Vânătorilor pentru a salva o pisică: Ce s-a întâmplat
Pompierii din Alba Iulia, solicitați la o casă părăsită de pe strada Vânătorilor pentru a salva o pisică: Ce s-a...
Politică Administrație
Foto | Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău: A fost construit un rezervor suprateran cu capacitatea de 250 mc. Proiect de aproape 600.000 de lei
Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău: A fost construit un rezervor suprateran cu capacitatea de 250 mc. Proiect...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Un transport public județean eficient înseamnă șansa satelor noastre de a rămâne vii
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Un transport public județean eficient înseamnă șansa satelor noastre de a rămâne vii Un județ...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...