13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea

Ciocolata are, în calendarul internațional al zilelor dedicate alimentelor, mai multe date de sărbătoare. Una dintre ele este 13 septembrie, desemnată în unele calendare drept Ziua Internațională a Ciocolatei. Data este asociată atât cu istoria industriei ciocolatei, cât și cu două personalități ale căror aniversări au legătură cu universul acestui produs: Milton S. Hershey și scriitorul Roald Dahl.

Pentru milioane de oameni, ciocolata înseamnă astăzi desert, cadou, răsfăț sau ingredient pentru prăjituri. Povestea ei este însă mult mai veche și începe cu arborele de cacao, Theobroma cacao, originar din America de Sud.

De la cacao la ciocolata modernă

Cercetările arheologice și genetice din ultimii ani au schimbat imaginea tradițională despre originile plantei de cacao. Un studiu publicat în 2024 arată că utilizarea și domesticirea cacaoului au o istorie de peste 5.000 de ani în zona Ecuadorului actual. Analiza unor sute de vase ceramice precolumbiene a indicat faptul că produsele din cacao au circulat ulterior prin rețele comerciale spre alte regiuni ale Americii de Sud și, mai târziu, spre America Centrală și Mexic.

În lumea precolumbiană, cacao nu semăna însă cu tableta de ciocolată pe care o cunoaștem astăzi. Boabele erau fermentate, prăjite și măcinate, iar preparatele erau consumate în special sub formă de băutură. Mayașii și aztecii atribuiau cacaoului o importanță culturală și ritualică deosebită.

O parte importantă a transformării cacaoului într-un produs dulce și solid s-a produs mult mai târziu, în Europa, odată cu dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare. În secolul al XIX-lea au apărut inovații care au contribuit decisiv la apariția ciocolatei moderne, inclusiv primele forme de ciocolată solidă.

De ce este sărbătorită pe 13 septembrie?

Una dintre explicațiile asociate datei de 13 septembrie este legată de Milton S. Hershey, fondatorul companiei care îi poartă numele. Hershey s-a născut la 13 septembrie 1857 și a devenit una dintre figurile importante ale industriei americane a ciocolatei. Compania Hershey confirmă data nașterii fondatorului său și amintește inclusiv rolul acestuia în dezvoltarea comunității Hershey, Pennsylvania.

Există însă și o altă asociere celebră. 13 septembrie este ziua de naștere a scriitorului britanic Roald Dahl, autorul volumului Charlie și fabrica de ciocolată. Unele surse și companii din industria alimentară indică această aniversare drept motiv pentru alegerea datei de 13 septembrie pentru celebrarea ciocolatei.

Prin urmare, originea exactă a zilei de 13 septembrie nu este la fel de clar standardizată precum pare uneori din materialele online. Important este că data este folosită în mai multe țări și calendare tematice pentru a celebra ciocolata și cultura din jurul ei.

Atenție: 13 septembrie nu este singura „zi a ciocolatei”

Confuzia apare frecvent deoarece există mai multe zile dedicate acestui aliment.

7 iulie este cunoscută pe scară largă drept Ziua Mondială a Ciocolatei (World Chocolate Day), în timp ce 13 septembrie apare în unele calendare drept Ziua Internațională a Ciocolatei (International Chocolate Day). În Statele Unite mai sunt întâlnite și alte zile naționale dedicate ciocolatei, inclusiv 28 octombrie și 28 decembrie.

Așadar, iubitorii de ciocolată au, practic, mai multe motive de sărbătoare de-a lungul anului.

Ciocolata, de la aliment ritualic la fenomen global

Transformarea cacaoului într-o industrie mondială a fost spectaculoasă. De la băutura amară consumată de civilizațiile amerindiene, cacao a devenit materie primă pentru tablete, praline, trufe, creme, băuturi, înghețată și numeroase produse de patiserie.

În prezent, ciocolata este asociată cu momente foarte diferite: de la sărbători și aniversări până la gesturi romantice sau pur și simplu o mică recompensă după o zi aglomerată.

În spatele produsului finit se află însă un lanț agricol și comercial complex. Cacaoa este cultivată în principal în regiunile tropicale, iar calitatea boabelor, soiul, solul, clima, fermentarea și prăjirea influențează decisiv gustul produsului final.

Ciocolata neagră, cu lapte sau albă?

Cele mai cunoscute categorii sunt ciocolata neagră, ciocolata cu lapte și ciocolata albă.

Ciocolata neagră are, în general, o proporție mai mare de cacao și un gust mai intens și amar. Ciocolata cu lapte conține lapte sau ingrediente pe bază de lapte și are un profil mai dulce și mai cremos. Ciocolata albă se diferențiază prin faptul că este preparată în principal din unt de cacao, zahăr și componente lactate, fără masa de cacao care conferă ciocolatei negre și celei cu lapte culoarea și gustul caracteristic.

Diferențele nu țin doar de gust. Proporția de cacao, cantitatea de zahăr și restul ingredientelor determină în mare măsură profilul nutrițional al fiecărui produs.

Este ciocolata sănătoasă?

Răspunsul depinde de sortiment și de cantitate. Cacaoa conține compuși bioactivi, inclusiv flavanoli, iar ciocolata neagră cu un procent ridicat de cacao poate avea un profil nutrițional diferit de produsele foarte dulci, cu mult zahăr și grăsimi adăugate.

Asta nu înseamnă însă că ciocolata trebuie privită ca un aliment-minune. Din punct de vedere nutrițional, contează atât compoziția produsului, cât și cantitatea consumată.

Pentru consumatori, recomandarea practică rămâne simplă: citirea etichetei și consumul moderat sunt mai importante decât promisiunile de marketing de pe ambalaj.

Un aliment cu o istorie de peste cinci milenii

Poate cel mai interesant lucru despre ciocolată este că produsul pe care îl cumpărăm astăzi din magazin reprezintă doar ultima etapă a unei istorii care începe cu mii de ani în urmă.

Cercetările recente arată că povestea cacaoului este mai veche și mai complexă decât se credea. Dovezile indică o origine sud-americană și o răspândire a plantei prin contacte și schimburi între comunități de pe distanțe considerabile.

De aceea, 13 septembrie poate fi mai mult decât o ocazie pentru a desface o tabletă de ciocolată. Este și un prilej de a privi în urmă, către civilizațiile care au descoperit valoarea cacaoului, și înainte, către industria modernă care a transformat acest ingredient într-unul dintre cele mai populare produse alimentare din lume.

Iar dacă există o concluzie potrivită pentru Ziua Internațională a Ciocolatei, aceasta este probabil una simplă: ciocolata s-a schimbat enorm de-a lungul timpului, dar fascinația oamenilor pentru gustul ei a rămas.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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