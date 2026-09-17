Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Un transport public județean eficient înseamnă șansa satelor noastre de a rămâne vii
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Un transport public județean eficient înseamnă șansa satelor noastre de a rămâne vii
Un județ în care copiii nu au cu ce ajunge la școală, iar oamenii nu au cu ce ajunge la serviciu este un județ care își izolează propriile comunități.
Problemele transportului public județean din Alba nu sunt noi. Sunt însă probleme care afectează direct viața oamenilor și care, nerezolvate, contribuie la izolarea și depopularea satelor noastre.
În ultimele săptămâni am readus în discuție situația elevilor care învață în altă localitate, dar nu beneficiază de transport public.
Am propus, împreună cu consilierii județeni ai PSD Alba, majorarea cu 20% a sprijinului financiar acordat acestor elevi. Amendamentul a fost respins de PNL și AUR.
Am făcut apoi un lucru simplu. Am întrebat Consiliul Județean Alba câți elevi sunt în această situație și din ce localități provin.
Am primit un răspuns, dar nu și informațiile solicitate.
Ion Dumitrel conduce Consiliul Județean Alba de foarte mulți ani. Cred că președintele Consiliului Județean trebuie să știe unde sunt comunitățile în care copiii nu au autobuz pentru a ajunge la școală. Și, mai ales, trebuie să existe soluții pentru aceste comunități.
Pentru mine, problema transportului public județean nu începe și nu se termină cu elevii.
Înseamnă omul dintr-un sat care trebuie să ajungă la serviciu. Înseamnă vârstnicul care trebuie să ajungă la medic. Înseamnă tânărul care vrea să rămână acasă, dar trebuie să poată ajunge la școală sau la locul de muncă.
Nu putem vorbi despre dezvoltarea satului românesc dacă oamenii care locuiesc acolo nu au posibilitatea să se deplaseze.
Am întâlnit și în trecut copii pentru care lipsa transportului a devenit o problemă reală în drumul lor spre școală. Alături de colegii mei, am încercat atunci să îi ajutăm inclusiv ducându-i noi la școală, cu mașinile personale. Dar aceasta nu poate fi o soluție pe termen lung. Soluția trebuie să vină din partea administrației județene și trebuie să fie una funcțională pentru toate comunitățile.
Un transport județean bine organizat înseamnă mai mult decât niște trasee pe o hartă. Înseamnă legătura dintre sate și orașe. Înseamnă acces la educație, locuri de muncă și servicii. Înseamnă șansa oamenilor de a putea continua să trăiască în comunitățile lor.
De aceea vom continua acest demers.
Vrem să identificăm elevii și comunitățile afectate și să discutăm direct cu familiile. În același timp, împreună cu consilierii județeni ai PSD Alba, lucrăm la proiectul „Bursa județeană de transport”, prin care vrem să găsim o formă de sprijin suplimentar pentru elevii care nu beneficiază de transport public spre școală.
Dar, dincolo de acest proiect, județul Alba are nevoie de o discuție serioasă despre transportul public județean și despre comunitățile care au rămas izolate.
Satele noastre nu pot rămâne vii dacă oamenii nu au cu ce pleca dimineața și cu ce se întoarce seara acasă.
Corneliu Mureșan
Președinte PSD Alba
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