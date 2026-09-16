„A venit cu taxiul la furat”: Doi bărbați, condamnați la Judecătoria Alba Iulia după ce materiale de construcții au fost încărcate într-un taxi, în toiul nopții

Judecătoria Alba Iulia a condamnat doi bărbați într-un dosar privind furtul unor materiale de construcții de pe un șantier din Micești. Unul dintre inculpați a fost condamnat la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare, în timp ce celălalt, considerat complice, a ajuns la o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 9 luni de închisoare, tot cu suspendare. Cei doi trebuie să achite în solidar 1.290 de lei către societatea păgubită și câte 900 de lei cheltuieli judiciare.

Fapta analizată de instanță s-a produs în noaptea de 9 iulie 2022. Potrivit sentinței penale pronunțate luni, 14 septembrie 2026, unul dintre inculpați s-a deplasat la șantier cu un taxi condus de cel de-al doilea bărbat.

Din materialul probator analizat de instanță a rezultat că primul inculpat a încărcat în autoturism 20 de saci cu glet și trei suluri de plasă, după care bunurile au fost transportate pe strada Sliven. Prejudiciul stabilit de instanță pentru bunurile despre care s-a dovedit că au fost sustrase este de 1.290 de lei.

Un element important al dosarului l-au reprezentat imaginile surprinse de o cameră de supraveghere montată la imobilul unui vecin al șantierului.

Procesul-verbal de vizionare a înregistrărilor consemnează că, la ora 02:18:22–02:18:34, primul inculpat poate fi observat încărcând mai mulți saci din zona șantierului într-un taxi identificabil prin inscripțiile de pe autoturism. Ulterior, acesta s-a urcat pe bancheta din partea stângă-spate a mașinii.

Instanța a coroborat imaginile cu declarațiile date de inculpați și de martorul audiat în cauză.

Inițial, primul inculpat a recunoscut că s-a deplasat la șantier în urma unei înțelegeri cu cel de-al doilea inculpat și că a încărcat materialele în autoturismul acestuia. Ulterior, în fața instanței, a nuanțat declarația și a susținut că nu își amintește să fi luat și saci de adeziv.

La rândul său, conducătorul taxiului a susținut că nu a cunoscut intenția pasagerului și că efectua o cursă în urma unei comenzi.

Societatea care administra șantierul s-a constituit parte civilă cu suma de 4.000 de lei, reprezentând contravaloarea materialelor despre care a susținut că au fost furate.

Instanța nu a acordat însă întreaga sumă

Un martor a explicat că întreaga cantitate indicată inițial — 27 de saci de glet, opt saci de adeziv și patru suluri de plasă — nu ar fi putut fi transportată într-un singur drum, din cauza greutății.

Mai mult, în cursul judecății s-a ajuns la concluzia că probele demonstrează sustragerea a 20 de saci de glet și trei suluri de plasă.

Judecătoria Alba Iulia a calculat prejudiciul astfel: 20 de saci de glet, la 45 de lei bucata, plus valoarea celor trei suluri de plasă, în total 1.290 de lei.

Cei doi inculpați au fost obligați în solidar să achite această sumă societății.

În cazul celui care a condus taxiul, apărarea a solicitat achitarea, susținând că nu există suficiente probe pentru a demonstra complicitatea.

Instanța nu a acceptat această apărare

Judecătorul a considerat relevante mai multe împrejurări: ora foarte târzie la care s-a desfășurat acțiunea, faptul că pasagerul încărca bunurile în autoturism, deplasarea ulterioară către o altă stradă și relația anterioară de prietenie dintre cei doi.

Potrivit motivării, aceste elemente au condus instanța la concluzia că șoferul putea și trebuia să conștientizeze caracterul ilicit al acțiunilor pasagerului, iar prin conduita sa a facilitat transportul bunurilor.

Instanța a stabilit că primul inculpat a acționat cu intenție directă, iar cel de-al doilea, în calitate de complice, cu intenție eventuală.

Pentru autorul furtului, Judecătoria Alba Iulia a stabilit o pedeapsă de 1 an și 3 luni de închisoare.

Executarea pedepsei a fost însă suspendată sub supraveghere pentru trei ani, calculați de la data rămânerii definitive a sentinței.

Pe durata termenului de supraveghere, acesta trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe schimbarea locuinței sau deplasările mai lungi de cinci zile și să comunice schimbarea locului de muncă și informațiile necesare verificării mijloacelor sale de existență.

Instanța i-a impus și obligația de a urma un curs de pregătire școlară sau de calificare profesională.

De asemenea, trebuie să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul uneia dintre instituțiile indicate în sentință.

Pentru șofer, pedeapsa a fost contopită cu condamnările anterioare

Pentru complicitatea la furt calificat, acesta a primit în prezenta cauză 1 an și 3 luni de închisoare.

Însă instanța a constatat că fapta din dosarul de la Alba Iulia este concurentă cu infracțiuni pentru care acesta fusese condamnat anterior, printr-o sentință a Tribunalului Alba din octombrie 2024.

Condamnările anterioare vizau constituirea unui grup infracțional organizat, pentru care primise un an de închisoare, și trafic de migranți în formă continuată, pentru care primise doi ani de închisoare.

Pentru că faptele erau concurente, instanța a aplicat regulile privind concursul de infracțiuni. Pedeapsa cea mai grea a fost de doi ani, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse. Calculul efectuat în sentință a fost: 2 ani + 9 luni spor = 2 ani și 9 luni de închisoare. Deși pedeapsa rezultantă a ajuns la 2 ani și 9 luni de închisoare, instanța a dispus suspendarea executării sub supraveghere. Termenul de supraveghere este de 4 ani, calculat începând cu 22 octombrie 2024, data la care rămăsese definitivă condamnarea anterioară.Inculpatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere stabilite de Serviciul de Probațiune și să urmeze un program de reintegrare socială. Totodată, are obligația de a presta 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Sentința precizează că obligațiile deja executate în baza condamnării anterioare vor fi luate în considerare la executarea celor stabilite prin noua hotărâre. Pe lângă pedeapsa principală, instanța a menținut și aplicat pedeapsa complementară privind interzicerea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de patru ani, cu aplicarea regulilor privind scăderea perioadei deja executate.

Instanța a considerat că gravitatea concretă a furtului este relativ redusă

La individualizarea pedepselor, judecătorul a ținut cont de modul de comitere a faptei, de ora la care aceasta a avut loc, de valoarea prejudiciului și de conduita inculpaților. Instanța a apreciat că furtul nu a presupus un mod de operare complex și că valoarea pagubei a fost redusă.

În cazul primului inculpat au fost avute în vedere vârsta de 35 de ani, nivelul de studii, lipsa unei ocupații, dar și faptul că nu se afla la primul contact cu legea penală, fiind menționată intervenția reabilitării pentru antecedentele sale. Judecătorul a remarcat și poziția sa sinceră cu privire la însușirea bunurilor.

Pentru cel de-al doilea inculpat au fost reținute vârsta de 31 de ani, studiile liceale și faptul că era angajat ca șofer de taxi. Acesta a negat acuzațiile.

Instanța a mai arătat că, de la comiterea faptei, în iulie 2022, trecuseră mai bine de patru ani, iar în acest interval inculpații nu mai săvârșiseră, potrivit considerentelor sentinței, alte fapte penale.

Pe lângă despăgubirea de 1.290 de lei, cei doi inculpați trebuie să achite statului 1.800 de lei cheltuieli judiciare, câte 900 de lei fiecare.

Din această sumă, 800 de lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale, iar 1.000 de lei cheltuieli aferente camerei preliminare și judecății.

Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia a fost pronunțată la 14 septembrie 2026 și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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