Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni: ,,Indiferent cine va fi nominalizat va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice”
Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni: ,,Indiferent cine va fi nominalizat va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice”
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi, 17 septembrie, după consultările de la Cotroceni cu Președintele Nicușor Dan că România are nevoie de un guvern, un premier credibil, miniștri competenți, un program care ține cont de realitățile economiei noastre.
,,Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi învestit de Parlament va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, pentru că unul din câștigurile importante pe care le-am avut în această guvernare a fost cea de câștigare a controlului asupra finanțelor publice pentru a limita datoria și deficitul. Pentru asta, guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de creare a condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase, o economie care nu funcționează doar pe credit și consum, o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiții”, a declarat el.
Bolojan a susținut că noul guvern va trebui să urmărească proiectele din domeniul energetic în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România și să continue reformele din administrație.
Liderul liberal a spus că PNL va discuta cu premierul desemnat iar dacă programul și echipa acestuia vor respecta aceste lucruri, va găsi o formulă pentru a avea guvern instalat în așa fel încât ,,România să își păstreze credibilitatea în fața piețelor internaționale”, românii să aibă ,,o perspectivă clară” și să se pună capăt ,,acestei situații de provizorat generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc”.
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