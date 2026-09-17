Curier Județean

Foto | Primăria Alba Iulia, distinsă cu Emblema de Onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Gabriel Pleșa: ,,O recunoaștere care ne onorează”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

De

Primăria Alba Iulia, distinsă cu Emblema de Onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Gabriel Pleșa: ,,O recunoaștere care ne onorează”

Primăria Municipiului Alba Iulia a primit Emblema de Onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, distincție acordată pentru implicarea în restaurarea și punerea în valoare a Cimitirului Eroilor din municipiu, joi, 17 septembrie 2026.

Potrivit primarului Gabriel Pleșa, administrația locală din Alba Iulia este singura din țară care a primit această emblemă. Edilul a transmis următorul mesaj pe o rețea de socializare: 

,,Am primit Emblema de Onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, distincție acordată Primăriei Municipiului Alba Iulia pentru devotamentul față de valorile naționale și pentru implicarea în restaurarea și punerea în valoare a Cimitirului Eroilor din Alba Iulia.

Este o recunoaștere care ne onorează și ne responsabilizează, cu atât mai mult cu cât Primăria Municipiului Alba Iulia este singura administrație publică locală căreia i-a fost acordată această emblemă. Cimitirul Eroilor din Alba Iulia este un spațiu în care istoria, respectul și recunoștința față de cei care și-au dat viața pentru țară trebuie păstrate și transmise mai departe generațiilor viitoare. Restaurarea acestui loc de memorie reprezintă un gest firesc de respect față de eroii noștri și față de istoria României.

Le mulțumesc domnului director al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, Col. Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, precum și întregii echipe a instituției pentru această importantă distincție și pentru aprecierea acordată muncii administrației locale din Alba Iulia.

Onorăm trecutul, păstrăm memoria vie și avem grijă de locurile care ne definesc istoria.”, a scris Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

17 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

17 septembrie 2026

De

17 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează joi, 17 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Pompierii din Alba Iulia, solicitați la o casă părăsită de pe strada Vânătorilor pentru a salva o pisică: Ce s-a întâmplat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

în

17 septembrie 2026

De

Pompierii din Alba Iulia, solicitați la o casă părăsită de pe strada Vânătorilor pentru a salva o pisică: Ce s-a întâmplat Pompierii din Alba Iulia intervin joi, 17 septembrie, pentru salvarea unei pisici care a căzut într-o gură de canal sau într-o fântână, aflată în curtea unei case părăsite de pe strada Vânătorilor, potrivit primelor […]

Citește mai mult

Curier Județean

Semnalul de telefonie mobilă, problemă în mai multe zone din Alba: Măsuri cerute operatorilor Orange și DIGI. ,,Să se implice în îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

17 septembrie 2026

De

Semnalul de telefonie mobilă, problemă în mai multe zone din Alba: Măsuri cerute operatorilor Orange și DIGI. ,,Să se implice în îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații” Astăzi, 17 septembrie a.c., prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat o întâlnire de lucru cu reprezentanții operatorilor Orange și DIGI, ai Serviciului de Telecomunicații Speciale și ai DEER Alba. […]

Citește mai mult