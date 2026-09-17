Foto | Primăria Alba Iulia, distinsă cu Emblema de Onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Gabriel Pleșa: ,,O recunoaștere care ne onorează”

Primăria Alba Iulia, distinsă cu Emblema de Onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Gabriel Pleșa: ,,O recunoaștere care ne onorează”

Primăria Municipiului Alba Iulia a primit Emblema de Onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, distincție acordată pentru implicarea în restaurarea și punerea în valoare a Cimitirului Eroilor din municipiu, joi, 17 septembrie 2026.

Potrivit primarului Gabriel Pleșa, administrația locală din Alba Iulia este singura din țară care a primit această emblemă. Edilul a transmis următorul mesaj pe o rețea de socializare:

,,Am primit Emblema de Onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, distincție acordată Primăriei Municipiului Alba Iulia pentru devotamentul față de valorile naționale și pentru implicarea în restaurarea și punerea în valoare a Cimitirului Eroilor din Alba Iulia.

Este o recunoaștere care ne onorează și ne responsabilizează, cu atât mai mult cu cât Primăria Municipiului Alba Iulia este singura administrație publică locală căreia i-a fost acordată această emblemă. Cimitirul Eroilor din Alba Iulia este un spațiu în care istoria, respectul și recunoștința față de cei care și-au dat viața pentru țară trebuie păstrate și transmise mai departe generațiilor viitoare. Restaurarea acestui loc de memorie reprezintă un gest firesc de respect față de eroii noștri și față de istoria României.

Le mulțumesc domnului director al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, Col. Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, precum și întregii echipe a instituției pentru această importantă distincție și pentru aprecierea acordată muncii administrației locale din Alba Iulia.

Onorăm trecutul, păstrăm memoria vie și avem grijă de locurile care ne definesc istoria.”, a scris Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, pe o rețea de socializare.

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