Ministrul Educației: Elevii care nu au dobândit competențele stabilite nu ar trebui să treacă automat clasa. Dimian – „A scăzut foarte mult exigența”

Un copil nu ar trebui să ajungă în clasa următoare dacă nu a dobândit cunoștințele și competențele stabilite pentru nivelul pe care tocmai l-a parcurs, este de părere Ministrul Educației, iar modul în care sunt promovați elevii de la un an la altul ar trebui tratat cu mai multă exigență, susține Mihai Dimian.

Declarațiile au fost făcute la Iași, în contextul discuțiilor despre problemele sistemului de învățământ și rezultatele obținute de elevii români la evaluările naționale și internaționale. Mihai Dimian susține că standardele au scăzut în ultimii ani, problema fiind prezentă atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel universitar.

Ministrul Educației: „A scăzut foarte mult exigența”

Mihai Dimian a indicat nivelul de exigență drept una dintre problemele importante ale școlii românești. În opinia sa, simpla trecere a unui elev dintr-o clasă în alta nu ar trebui să fie suficientă dacă acesta nu a acumulat ceea ce ar fi trebuit să știe la finalul anului școlar.

„Nu putem să promovăm elevii dintr-o clasă în alta fără ca ei să aibă cunoștințele și competențele solicitate”, a declarat ministrul interimar al Educației. Acesta a precizat că o creștere a exigenței nu presupune neapărat fonduri suplimentare, ci o schimbare a modului în care sunt aplicate standardele existente.

Problema se vede, potrivit oficialului, inclusiv în diferențele dintre mediile obținute de elevi la clasă și rezultatele acestora la Evaluarea Națională. Ministerul a introdus standarde de evaluare pentru competențe, iar Dimian susține că acestea ar trebui să contribuie la reducerea diferențelor dintre modul în care elevii sunt evaluați de la o școală la alta.

Aproximativ jumătate dintre elevii de clasa a VIII-a nu ating standardele minime

Declarațiile vin și pe fondul discuțiilor provocate de rezultatele PISA 2025. Mihai Dimian a comparat datele PISA cu rezultatele unei generații la Evaluarea Națională din 2024, subliniind însă că cele două testări au obiective și metodologii diferite.

Potrivit calculelor prezentate de ministru, dacă sunt luați în considerare toți elevii de clasa a VIII-a din 2024, inclusiv cei care nu s-au prezentat la Evaluarea Națională, aproximativ 42% ar fi avut performanțe sub nivelul notei 5 la matematică, iar 54% sub nivelul notei 6. La PISA, 52% dintre elevii testați la matematică nu au depășit nivelul 2. Oficialul a atras atenția că nota de la Evaluarea Națională nu poate fi echivalată direct cu nivelurile PISA.

Concluzia formulată de ministru este că o parte importantă dintre elevi ajung la finalul gimnaziului fără cunoștințele și competențele considerate minimale. Din perspectiva sa, una dintre cauze este promovarea succesivă a elevilor în condițiile unei exigențe mai reduse.

Mai multe ore remediale pentru copiii cu rezultate slabe

Creșterea exigenței nu ar trebui să însemne doar note mai mici sau mai mulți elevi lăsați repetenți. Mihai Dimian a vorbit în paralel despre necesitatea extinderii programelor remediale, astfel încât elevii care rămân în urmă să primească sprijin pentru recuperarea materiei.

La nivelul învățământului primar există deja ore remediale incluse în norma învățătorilor, iar ministrul consideră că această abordare trebuie continuată și la gimnaziu. Obiectivul declarat este ca elevii cu performanțe scăzute să primească ajutor suplimentar înainte ca diferențele față de colegii lor să devină tot mai greu de recuperat.

Separat, au fost discutate propuneri pentru activități remediale săptămânale la matematică și limba română pentru elevii cu rezultate sub un anumit prag. Acestea trebuie însă diferențiate de regulile deja în vigoare: sunt măsuri aflate în discuție, nu o nouă regulă generală prin care toți elevii cu rezultate slabe ar fi automat declarați repetenți.

Ministrul cere și o implicare mai mare a părinților

Mihai Dimian consideră că schimbările din școală trebuie însoțite și de o implicare mai mare a familiei. Ministrul a vorbit despre respectul față de profesori și față de educație și despre necesitatea unui parteneriat real între familie și școală.

În opinia sa, părinții ar trebui să urmărească modul în care copiii învață, să îi sprijine atunci când își fac temele și să îi încurajeze să trateze educația cu seriozitate. Respectul față de profesor și exigența cadrului didactic sunt, potrivit ministrului, două elemente care pot contribui la îmbunătățirea rezultatelor fără să depindă exclusiv de investiții suplimentare.

Deocamdată, declarațiile ministrului nu reprezintă introducerea unei noi reguli prin care condițiile legale de promovare a clasei se modifică automat. Mesajul transmis de Mihai Dimian vizează în primul rând creșterea exigenței în evaluare, aplicarea mai consecventă a standardelor și intervenția prin activități remediale atunci când elevii nu au acumulat competențele necesare.

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