FOTO | Acțiuni la Sebeș și în împrejurimi pentru prevenirea delincvenței juvenile. Peste 800 de elevi au discutat cu polițiștii despre consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului

Acțiuni la Sebeș și în împrejurimi pentru prevenirea delincvenței juvenile. Peste 800 de elevi au discutat cu polițiștii despre consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și cei ai Compartimentului de Poliție Canină din cadrul Serviciului Criminalistic, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, au desfășurat la data de 16 septembrie 2026, în intervalul orar 07.00 – 12.30, 30 de activități, pe raza municipiului Sebeș și a localităților Doștat, Drașov, Daia Română, Gârbova și Câlnic, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 800 de elevi, cadre didactice și părinți, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului. De asemenea, polițiștii rutieri au oprit, pentru control, microbuze școlare, conducătorii auto fiind testați cu aparatul etilotest.

Aceștia au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.

Activitățile au beneficiat și de sprijinul specialiștilor din cadrul Centrului de sănătate mintală și prevenirea adicțiilor Alba.

Consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv.

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