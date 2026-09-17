24 septembrie 2026 | Muzica Renașterii răsună la Palatul Principilor Transilvaniei: Turneul „Iter Musicum Europae” ajunge la Alba Iulia
24 septembrie 2026 | Muzica Renașterii răsună la Palatul Principilor Transilvaniei: Turneul „Iter Musicum Europae” ajunge la Alba Iulia
Palatul Principilor Transilvaniei va găzdui joi, 24 septembrie, de la ora 19:00, concertul „Iter Musicum Europae”, o incursiune în universul sonor al Europei Renașterii, cu muzică interpretată pe instrumente de epocă. Accesul publicului la concert este liber.
Evenimentul face parte din turneul național „Iter Musicum Europae”, inițiat și organizat de Asociația Festivalul Baroc Timișoara, care se desfășoară în perioada 17–28 septembrie 2026 și cuprinde 12 concerte în 12 localități cu importantă valoare istorică și culturală. Printre reperele traseului se numără Cluj-Napoca, Sighișoara, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Hunedoara și Timișoara.
La Alba Iulia, întâlnirea dintre muzică și patrimoniu capătă o semnificație aparte. Palatul Principilor Transilvaniei devine pentru o seară cadrul unei călătorii muzicale în Europa secolelor XVI–XVII. Repertorii care au circulat între diferitele spații culturale europene vor fi readuse în fața publicului prin interpretare istorică și instrumente specifice perioadei.
Muzicieni din România și Ungaria
Concertul reunește cinci muzicieni din România și Ungaria: Emese Szilágyi – flaut drept, Eszter Gyüdi – soprană, Alina Rotaru – virginal, Arthur Balogh – viola da gamba și Caius Hera – lăută și conducerea muzicală.
Programul reunește lucrări din Italia, Franța, Germania, Anglia, Polonia și spațiul transilvănean, punând în lumină diversitatea și bogăția muzicală a Europei Renașterii.
Un instrument rar: virginalul, reconstruit după un model din 1605
Unul dintre elementele speciale ale concertului de la Palatul Principilor Transilvaniei va fi virginalul, un instrument cu claviatură și coarde ciupite, din familia clavecinului, rar întâlnit astăzi în România.
Instrumentul a fost reconstruit de Caius Hera, în atelierul său din Timișoara, după un model original realizat la Amsterdam în anul 1605, iar decorațiunile au fost realizate de artistul Remus Rotaru.
Publicul va avea astfel ocazia nu doar să descopere un repertoriu vechi de peste patru secole, ci și să asculte sonoritatea unui instrument caracteristic universului muzical renascentist.
Prin găzduirea concertului „Iter Musicum Europae”, Palatul Principilor Transilvaniei continuă să aducă în fața publicului evenimente care pun în dialog patrimoniul istoric și artele. Muzica Renașterii revine astfel, pentru o seară, într-un spațiu legat în mod direct de istoria Transilvaniei și de epoca evocată prin repertoriul concertului.
Proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
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