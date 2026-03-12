Sport

Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, vineri, bătălie decisivă pentru play-off! Pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia, derby „de Alba”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, vineri, bătălie decisivă pentru play-off-ul Seriei 7! Pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia, derby „de Alba”

Antepenultima etapă a sezonului regular din Liga 3 propune două dueluri interesante ale conjudețenelor din Seria 7, asta în condițiile în care CIL Blaj va sta (3-0 la „masa verde” cu Hidro Mecanica Șugag).

Vineri, Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii reprezintă o confruntare cu o importanță majoră pentru accederea în play-off. Sâmbătă, este derby „de Alba” pe „Cetate”, între CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia, o dispută fără prea mare miză, decât păstrarea fotoliulul de lider de către „alb-negri”.

Citește și: Liga 3, Seria 7: CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 1-0 (0-0) | „Roș-albaștrii”, eșec în prelungiri dintr-un penalty extrem de ușor acordat!

*Metalurgistul Cugir (locul 3, 35 de puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 5, 32 de puncte), vineri, ora 15.00, pe „Arena Cugir, în tur 0-1.

Fără doar și poate o întâlnire șoc, meci în care sunt puse pe tablă multe dintre necunoscutele luptei pentru calificarea în „careul de ași”. O confruntare care se anunță încinsă, într-o zi de „vineri, 13”. Cu 3 puncte față, „roș-albaștrii” pot face un pas aproape decisiv spre calificare. Vor absenta Udrea și Bura – suspendați, pierderi importante pentru Lucian Itu. În tur, în octombrie, bănățenii s-au impus la limită, în prelungiri, 1-0, în minutul 90+5, dintru-un penalty extrem de controversat acordat de același central care a oficiat runda trecută la Timișoara (T. Jurca, Arad).

*CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 49 de puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 10, 19 puncte), sâmbătă, ora 15.00, pe „Cetate”, în tur 6-0.

S-au dus vremurile când cele două concitadine se înfruntau pentru play-off, iar rivalitatea stârnea lumea fotbalului județean (vezi ediția precedentă). Liderul, cu cea mai prolifică ofensivă a eșalonului (68 de goluri înscrise) este favorit incontestabil contra tinerei garnituri universitare, într-un meci ce înseamnă o numai repetiție înaintea marelui duel cu Poli Timișoara. „Alb-negrii” vizează să bifeze a noua victorie consecutivă, un record al clubului în ultimele decenii, în rest gândurile se îndreaptă spre disputa din Banat. Nu sunt absențe în cele două tabere, iar statistic precizăm că gazdele s-au impus în ultimele 3 dispute directe, pe „Pielarul” înregistrându-se, în toamnă, un „set la zero”.

