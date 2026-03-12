Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, vineri, bătălie decisivă pentru play-off! Pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia, derby „de Alba”
Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, vineri, bătălie decisivă pentru play-off-ul Seriei 7! Pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia, derby „de Alba”
Antepenultima etapă a sezonului regular din Liga 3 propune două dueluri interesante ale conjudețenelor din Seria 7, asta în condițiile în care CIL Blaj va sta (3-0 la „masa verde” cu Hidro Mecanica Șugag).
Vineri, Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii reprezintă o confruntare cu o importanță majoră pentru accederea în play-off. Sâmbătă, este derby „de Alba” pe „Cetate”, între CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia, o dispută fără prea mare miză, decât păstrarea fotoliulul de lider de către „alb-negri”.
Citește și: Liga 3, Seria 7: CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 1-0 (0-0) | „Roș-albaștrii”, eșec în prelungiri dintr-un penalty extrem de ușor acordat!
*Metalurgistul Cugir (locul 3, 35 de puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 5, 32 de puncte), vineri, ora 15.00, pe „Arena Cugir, în tur 0-1.
Fără doar și poate o întâlnire șoc, meci în care sunt puse pe tablă multe dintre necunoscutele luptei pentru calificarea în „careul de ași”. O confruntare care se anunță încinsă, într-o zi de „vineri, 13”. Cu 3 puncte față, „roș-albaștrii” pot face un pas aproape decisiv spre calificare. Vor absenta Udrea și Bura – suspendați, pierderi importante pentru Lucian Itu. În tur, în octombrie, bănățenii s-au impus la limită, în prelungiri, 1-0, în minutul 90+5, dintru-un penalty extrem de controversat acordat de același central care a oficiat runda trecută la Timișoara (T. Jurca, Arad).
*CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 49 de puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 10, 19 puncte), sâmbătă, ora 15.00, pe „Cetate”, în tur 6-0.
S-au dus vremurile când cele două concitadine se înfruntau pentru play-off, iar rivalitatea stârnea lumea fotbalului județean (vezi ediția precedentă). Liderul, cu cea mai prolifică ofensivă a eșalonului (68 de goluri înscrise) este favorit incontestabil contra tinerei garnituri universitare, într-un meci ce înseamnă o numai repetiție înaintea marelui duel cu Poli Timișoara. „Alb-negrii” vizează să bifeze a noua victorie consecutivă, un record al clubului în ultimele decenii, în rest gândurile se îndreaptă spre disputa din Banat. Nu sunt absențe în cele două tabere, iar statistic precizăm că gazdele s-au impus în ultimele 3 dispute directe, pe „Pielarul” înregistrându-se, în toamnă, un „set la zero”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CS Ocna Mureș organizează turneu semifinal la volei Under 15 | CSȘ Blaj va juca la Zalău
CS Ocna Mureș organizează turneu semifinal la volei Under 15 | CSȘ Blaj va juca la Zalău, în competiția dedicată speranțelor CS Ocna Mureș (foto, jos) va organiza, în perioada 20-22 martie, unul dintre cele 4 turnee semifinale ale Campionatului Național de volei masculin Under 15. Oponentele formației conduse de Lucian Victoratos sunt LPS CSȘ […]
FOTO | Locurile 1 și 3 pentru cadeții CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național de Taekwondo WT 2026
Locurile 1 și 3 pentru cadeții CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național de Taekwondo WT 2026 Sportivii CS Unirea Alba Iulia, Bianca Ciontea și Eduard Jelea, pregătiți de antrenorul Alin Moldovan, au obținut rezultate foarte bune la Campionatul Național de Taekwondo WT 2026 – copii, juniori mici și cadeți, desfășurat în perioada 6–8 martie, […]
Student Sport Alba Iulia, una rece și alta caldă la fotbal feminin, Liga Elitelor Under 15
Student Sport Alba Iulia, una rece și alta caldă la fotbal feminin Under 15. Echipa din Cetatea Marii Uniri, la un meci de accederea în etapa superioară a Ligii Elitelor Student Sport Alba Iulia, care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, la grupa Under 15, a înregistrat în ultimele două confruntări din Grupa C a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Rabla 2026 | Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate”
Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate” Ministrul...
Subvenții de stat pentru angajarea a mii de persoane la… firme de pază. Ilie Bolojan: „Nu mai putem continua să direcţionăm bani publici către mecanisme de tip «suveică»”
Subvenții de stat pentru angajarea a mii de persoane la… firme de pază. Ilie Bolojan: „Nu mai putem continua să...
Știrea Zilei
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat și ridicat un hotel în Alba Iulia și a cântat cu trupa Mass Media
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat...
FOTO | Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se facă prin doar două cicloane, echipate cu sisteme de monitorizare continuă a pulberilor
Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se...
Curier Județean
Adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, prins de polițiști la volanul unei mașini: Este cercetat pentru conducere fără permis
Adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, prins de polițiști la volanul unei mașini: Este cercetat pentru conducere fără...
Bărbat din Blaj, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt
Bărbat din Blaj, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste...
Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
Opinii Comentarii
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată de comunism
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată...