Metalurgistul Cugir, calificare în play-off-ul Ligii 3, după un 3-3 nebun, la Pecica! CIL Blaj, eșec cu Viitorul Arad, scor 0-3

Metalurgistul Cugir, calificare în play-off-ul Ligii 3, după 3-3 nebun, la Pecica! CIL Blaj, eșec cu Viitorul Arad, scor 0-3, în ultima etapă a sezonului regular

Metalurgistul Cugir s-a calificat în play-off-ul Ligii 3, alături de CSM Unirea Alba Iulia, din Seria 7

Este a patra calificare de acest gen a formației cugirene, după cele din 2014, 2022 și 2024, în toate fiind implicat antrenorul Lucian Itu, la prima, în calitate de căpitan.

„Meci la discreția noastră, dar a trebuit să suferim. Calificarea în play-off e o realizare, pentru că de doi ani am dispărut de la acel nivel. Nu ne-am propus obiective mărețe, le-am spus jucătorilor că trebuie să ne bucurăm de fotbal. Puncte avem, ne ducem la luptă, ne testăm forțele cu seria cealaltă”, a spus Lucian Itu, care a avut absențe importante din efectiv și nu s-a bazat, din diverse motive, pe P. Păcurar, Liubashov, Mâlnă, S. Itu, Dobre sau Suciu.

Remarcabil este faptul că în final au debutat în Liga 3, cugirenii Gabriel Cristea (n. 2007) și George Andriuc (n. 2008), iar rezervă a fost și David Adam (2009)!

*Progresul Pecica – Metalurgistul Cugir 3-3 (2-1)

În ultima etapă a sezonului regular al Seriei 7 din Liga 3, Progresul Pecica – Metalurgistul Cugir, scor 3-3 (2-1), după un meci nebun, în care vizitatorii au egalat în 3 rânduri, iar căpitanul Șaucă a fost MVP-ul întâlnirii, cu o dublă și o pasă decisivă. „Roș-albaștrii” s-au clasat pe locul 4 și s-au calificat în play-off.

Gazdele au punctat primele, prin Mura (13, pasă Șiclovan), egalarea fiind reușită de căpitanul Șaucă (25, șut de la 12 metri, din pasa lui Mihăilă). Același Mura (45) aduce avantajul de partea gazdelor, la o fază în care au fost implicați Borcea și Berța. Mihăilă a restabilit din nou egalitatea, din pasa lui Șaucă, și a egalat cu un șut deviat. S. Borcea (85, după o acțiune colectivă) duce scorul la 3-2, însă Șaucă are ultimul cuvânt și înscrie în minutul 89, cu o exeecuție rară, deviere cu călcâiul, la pasa lui B. Minteuan.

Arbitru M. Șerban, A. Mesaroș (Cluj-Napoca), M. Cîrgea (Mihai Viteazu), rezervă M. Cîrciumaru (Timișoara) Observatori S. Moisin (Oradea), I. Policild (Timișoara)

*Viitorul Arad – CIL Blaj 3-0 (2-0)

Viitorul Arad – CIL Blaj, din ultima rundă a sezonului regular, s-a încheiat cu scorul 3-0 (2-0), partida contând pentru arădeni, care astfel s-au calificat în play-off.

Arădenii au deschis rapid scorul Abdul (2, la respingerea lui Păduraru) și au mai avut o bară prin Filimon (5). Același Abdul (33) a realizat dubla. Larosa (60) a dus scorul la unul de neprezentare, după o combinație cu Abdul.

Blăjenii au avut o evoluție palidă, nu au contat în ofensivă, iar în ultimele 5 minute s-a consemnat debutul în Liga 3 a tânărului Tudor Frățilă (2008). Este al cincilea jucător provenit de la CSȘ Blaj promovat pe a treia scenă în actuala ediție, după Lungar, Micu-Cristea, D. Cristea și Roșca, sezonul trecut fiind și Drăgan!

La prima ieșire din Alba din acest an, gruparea din „Mica Romă” a înregistrat al cincilea insucces consecutiv pe terenuri străine, răstimp în care a marcat un singur gol. Ultimul punct extern realizat de elevii lui Daniel Tătar a fost acum mai bine de 5 luni, 1-1 la Șag, exceptând cele 3 puncte luate la „masa verde”. Doare 7 puncte din 21 au reușit „galben-albaștrii” pe terenuri străine în stagiunea curentă, CIL Blaj urmând a evolua în play-out, alături de CS Universitar Alba Iulia.

Arbitri N. Bodocan, Cl. Georgiu (ambii Cluj-Napoca), Roxana Humița Cismaș Malac (Timişoara); rezervă R. Dan (Timișoara) Observatori C. Por (Satu Mare), D, Micșa (Timișoara)

