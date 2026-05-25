VIDEO | Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” au impresionat Europa: Aplauze la scenă deschisă în Portugalia și spectacol-surpriză în avion. În 2027, concertul anual al Orchestrei Europene de Tineret, la Alba Iulia

Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” au impresionat Europa: Aplauze la scenă deschisă în Portugalia și spectacol-surpriză în avion. În 2027, concertul anual al Orchestrei Europene de Tineret, la Alba Iulia

Membri ai European Youth Orchestra, mai mulți elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia au reprezentat cu cinste Alba Iulia la concertul anual desfășurat anul acesta la Sintra, Portugalia, unde au fost răsplătiți cu aplauze în picioare, minute în șir.

Iar drumul spre casă a adus un nou moment de bucurie: azi-noapte, în zborul de întoarcere, elevii au oferit pasagerilor un scurt spectacol, un adevărat flashmob muzical, primit cu emoție și multe aplauze.

„Suntem mândri de talentul, seriozitatea și frumusețea cu care acești tineri duc mai departe numele municipiului Alba Iulia. Felicitări lor, profesorilor care îi îndrumă și Liceului de Arte „Regina Maria”!

European Youth Orchestra reunește tineri muzicieni din orașele Alba Iulia, Sintra (Portugalia), Richmond upon Thames (Marea Britanie), Fontainebleau (Franța), Konstanz (Germania) și Lodi (Italia).

Cu atât mai mare este bucuria că, anul viitor, concertul anual al European Youth Orchestra va avea loc la Alba Iulia. Îi așteptăm cu drag, la noi acasă, pe toți acești tineri artiști europeni”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

