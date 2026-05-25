VIDEO | Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” au impresionat Europa: Aplauze la scenă deschisă în Portugalia și spectacol-surpriză în avion. În 2027, concertul anual al Orchestrei Europene de Tineret, la Alba Iulia

Membri ai European Youth Orchestra, mai mulți elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia au reprezentat cu cinste Alba Iulia la concertul anual desfășurat anul acesta la Sintra, Portugalia, unde au fost răsplătiți cu aplauze în picioare, minute în șir.

Iar drumul spre casă a adus un nou moment de bucurie: azi-noapte, în zborul de întoarcere, elevii au oferit pasagerilor un scurt spectacol, un adevărat flashmob muzical, primit cu emoție și multe aplauze.

„Suntem mândri de talentul, seriozitatea și frumusețea cu care acești tineri duc mai departe numele municipiului Alba Iulia. Felicitări lor, profesorilor care îi îndrumă și Liceului de Arte „Regina Maria”!

European Youth Orchestra reunește tineri muzicieni din orașele Alba Iulia, Sintra (Portugalia), Richmond upon Thames (Marea Britanie), Fontainebleau (Franța), Konstanz (Germania) și Lodi (Italia).

Cu atât mai mare este bucuria că, anul viitor, concertul anual al European Youth Orchestra va avea loc la Alba Iulia. Îi așteptăm cu drag, la noi acasă, pe toți acești tineri artiști europeni”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

sursa video: Municipiul Alba Iulia / Facebook

sursa foto: Fonoage Daniel / Facebook

Nuntă ca-n basme, cu alai… pe cai, la Pianu, sâmbătă, 23 mai 2026. Este continuarea firescă după o cerere în căsătorie emoționantă, care a avut loc în 26 octombrie 2025, în cadrul evenimentului „Tropote în Țara Vinului", de […]

Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral, au anunțat, duminică, 24 mai 2026, repsonsabilii proiectului […]

TRAGEDIE la Cugir: Bărbat de 43 de ani din Cugir, găsit decedat pe o stradă din oraș: S-ar fi aruncat de la etajul 4 al blocului în care locuia Duminică, 24 mai 2026, în jurul orei 06.20, Poliția Orașului Cugir a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie cu privire la faptul că, […]

