FOTO: Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 3-1 (2-0) în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii” și-au netezit drumul spre play-off!

Dan HENEGAR

acum o oră

Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 3-1 (2-0) în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii” și-au netezit drumul spre play-off, la ultima reprezentație internă

Metalurgistul Cugir a învins CIL Blaj în etapa a 16-a a eșalonului terț, scor 3-1 (2-0), o victorie prețioasă a „roș-albaștrilor”, care astfel și-au netezit drumul spre play-off

Cugirenii și-au luat rămas bun de la fani cu un succes meritat, care îi urcă pe treapta a treia a podiumului, după ce Viitorul Arad a pierdut, inexplicabil,

Uu meci în care s-au distins tinerii de 16 ani, Philip Pahone (Metalurgistul Cugir) – implicat în multe acțiuni ofensive, și Rareș Micu-Cristea (CIL Blaj) – care a marcat.

O confruntare deschisă, cu numeroase ocazii, Metalurgistul Cugir având inițiativa în marea majoritate a meciului.

Liga 3, Seria 7, Metalurgistul Cugir a întors scorul și a învins Progresul Pecica! CIL Blaj, eșec acasă cu Viitorul Arad

În cele două distribuții sunt jucători de 16 ani, Rareș Micu-Cristea (CIL Blaj) și Philip Pahone (Metalurgistul Cugir)

Șaucă (5) – șut peste de la 18 metri, a replicat Cristea (6) – șut respins de R. Pop. Scorul a fost deschis de Șaucă (11), un șut deviat din 15 metri.  Gliga (15) – a trimis peste din 12 metri, ratând o ocazie de a egala. Bura (36) a majorat avantajul, pe un contraatac frontal, deschis de Petra

La reluare, partida se relansează după ce Micu-Cristea (56) a marcat după o fază fixă, profitând de neatenția defenisvei adverse, tânărul jucător fiind la a doua etapă la rând în care punctează.  În prelungiri, Mâlnă (90+4) a marcat din centrul careului, la o pasă de la P. Păcurar, momente în care Blajul căuta egalarea

