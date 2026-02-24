Mesajul transmis de Ilie Bolojan, la 4 ani de la începutul războiului din Ucraina: „Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”

La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, mai multe figuri politice și publice din România au publicat mesaje cu privire la conflictul dintre țara menționată anterior și Rusia.

Printre aceste persoane, se numără și premierul României, Ilie Bolojan, care a publicat, pe o rețea de socializare, un mesaj prin care Guvernul României își exprimă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate.

Mesajul publicat de premierul României este următorul:

,,Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României își exprimă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace.

Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”, a scris Ilie Bolojan într-o postare publicată pe o rețea de socializare.

Și președintele României, Nicușor Dan a transmis un mesaj despre acest subiect:

,,În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă.

De atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile.

Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean.

România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict.

Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară.

Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean”, se arată în mesajul publicat de președintele României.

