FOTO | Palatul Principilor Transilvaniei, colorat în albastru și galben la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina: Pentru unii, dimineața a venit cu zăpadă. Pentru alții, dimineața nu a mai venit

Palatul Principilor Transilvaniei, colorat în albastru și galben la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina: Pentru unii, dimineața a venit cu zăpadă. Pentru alții, dimineața nu a mai venit

Palatul Principilor Transilvaniei o să fie colorat, începând cu această noapte, 24 februarie, în culorile steagului Ucrainei, marcând 4 ani de la începerea războiului.

Alături de acest mesaj, reprezentanții au publicat și un text care evidențiază situația din țara noastră și cea din Ucraina, făcând o paralelă între ninsoarea cu care ne confruntăm noi și tragediile care se petrec în țara lor.

,,Când războiul încearcă să șteargă viitorul, memoria devine rezistență. În albastru și galben, Palatul Principilor stă drept, martor și conștiință, de partea bună a istoriei.

Acum câteva zile, la 04:20 ne-a deranjat un cod roșu de ninsoare în București. Aproape la aceeași oră, în 24 februarie 2022, Kievul era bombardat. Diferența dintre disconfort și tragedie se numește pace. Pentru unii, dimineața a venit cu zăpadă. Pentru alții, dimineața nu a mai venit.

Palatul Principilor Transilvaniei va fi iluminat în culorile steagului Ucrainei din această noapte, de la ora 04:30”, se arată în mesajul publicat de Palatul Principilor Transilvaniei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI