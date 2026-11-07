Mesaje de Sfinții Mihail și Gavriil 2026: Cele mai frumoase felicitări și urări de „La mulţi ani” pe care le puteţi trimite pentru Mihai și Gavriil



Peste 1,3 milioane de români îşi serbează, pe 8 noiembrie, ziua numelui, cu ocazia sărbătoririi Sinfiţilor Mihail şi Gavriil. În această zi, cu toţii ne gândim la persoanele dragi din jurul nostru care poartă aceste nume, să le transmitem un gând bun.

Pentru toţi aceia care vor să ureze „La mulţi ani” apropiaţilor cu ocazia zilei onomastice, oferim mai jos câteva sugestii de mesaje, sms-uri cu urări şi felicitari.

„Sper ca ziua numelui tău să îți aducă multe motive de a sărbătorii. La mulți ani, Mihai!”

„De ziua numelui tău cele mai frumoase dorințe să devină realitate. La multi ani, Gabriel!”

„Fie ca Sfinții ce te protejază să-ți aducă mult noroc, fericire și împliniri. Să ai o zi minunată!”

„Ziua numelui să-ți fie plină de realizari și să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viața ta! La mulți ani, Gabi!”

„Pentru că este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Gabriela!”

„Dacă toată lumea îți dorește ca această zi să fie una minunată, eu iți urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii și realizări și să îți umple sufletul de voie bună. La mulți ani, Mihai!”

„Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi împlinite toate dorințele. La mulți ani, Mihaela!”

„Gabriel(a) te felicit cu ocazia zilei de naștere și îți urez un cer senin, un soare strălucitor, fericire deplină și tot ceea ce este mai pur și mai luminos. Fie ca această sărbătoare să-ți aducă în dar realizarea tuturor visurilor.”

„Scumpă Mihaela, îți doresc să îți sărbătorești ziua numelui înconjurată de sănătate, fericire și de privirile pline de iubire ale celor dragi ție!”

„Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori.”

“De Sfântul Mihail și Gavriil, fie ca cei dragi să te înconjoare cu caldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în brațele ei în acest moment special!”

Mesaje religioase de Sfântul Mihail și Gavriil

„La mulți ani, de Sfinții Mihail și Gavriil! Să ai parte de multă sănătate, bucurii, împliniri și să te bucuri de această zi frumoasă mereu!”

„Îngerul Gavril, înger al Bunei Vestiri, să îţi călăuzească paşii Gabriel/Gabriela şi să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine “La mulţi ani!”

„Arhanghelul Mihail, înger al adevărului şi al dreptăţii, să-ţi stea alături mereu, la bine şi la greu, să-ţi lumineze calea şi să-ţi arate destinul. La mulţi ani Mihai/Mihaela!”

„Azi fiind o mare sărbătoare, Sfinții Mihail și Gavriil și ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor!”

„Fie ca din această zi Sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. Multă sănătate şi un sincer La mulţi ani!”

Alte mesaje ce pot fi transmise prin SMS de Mihail și Gavril

De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!

De ziua ce-ti surade-n prag Si-i porti frumosul nume, Eu iti doresc tot ce-i mai drag Si mai frumos pe lume.

De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire. La multi ani!

De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca macar jumatate din dorintele pe care o sa ti le pui!

La multi ani, de Sfintii Mihail si Gavril! Sa ai parte de multa sanatate, bucurii si impliniri cat cuprinde si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu!

La multi ani, dragul meu Mihai! Ziua numelui tau sa-ti fie luminoasa si fericita si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta!

O zi frumoasa si o viata plina de bucurii! La multi ani, Gabriel!

Scumpa Mihaela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

Scumpa Gabriela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!

Scumpa Mihaela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

rhanghelul Mihail, înger al adevărului şi al dreptăţii, să-ţi stea alături mereu, la bine şi la greu, să-ţi lumineze calea şi să-ţi arate destinul. La mulţi ani Mihai/Mihaela!

De ziua numelui tău, îţi doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşească şi să strălucească în calea ta către fericire. La mulţi ani!

Fie ca sfântul ce te protejează să-ți aducă mult noroc, fericire și împliniri.

De ziua ce-ţi surâde-n prag/ De-i porţi frumosul nume/ Eu îţi doresc tot ce-i mai drag/ Şi mai frumos pe lume!

Ziua numelui să-ţi fie plină de realizări şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta!

De Sf. Mihail şi Gavril, fie ca cei dragi să te înconjoare în căldura sufletelor lor într-o zi magică, iar fericirea să te ia in braţele ei în acest moment special!

La mulţi ani şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te călăuzească mereu!

Mesaje de SFANTUL Mihail Îngerul Mihail să îţi călăuzească paşii, să îţi aducă bucurie în suflet şi să fie întotdeauna cu tine! La mulţi ani!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. La mulţi ani de Sfinţii Mihail şi Gavril!

Fie ca toate întâmplările frumoase şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfinţii Mihail şi Gavril cât mai frumoasă!.

Fie ca sfintii ce te protejază să-ţi aducă mult noroc, fericire şi împliniri. Să ai o zi minunată!

Mesaje de SFANTUL Gavril: Îngerul Gavril, înger al Bunei Vestiri, să îţi călăuzească paşii Gabriel/Gabriela şi să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine „La mulţi ani!”

De ziua numelui tău cele mai frumoase dorinte să devină realitate. La multi ani, Gabriel!

O zi frumoasă și o viață plină de bucurii! La mulți ani, Gabriel!

Ziua numelui să-ţi fie plină de realizări şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani, Gabi!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului La mulţi ani!

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.

De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele pe care o să ţi le pui!

Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese și realizări. Sfântul al cărui nume îl porți să te ocrotească și să te călăuzească mereu. La Multi Ani!

Fie ca sfintii ce te protejază să-ţi aducă mult noroc, fericire si împliniri. Să ai o zi minunată!

De ziua numelui tău şi în orice altă zi îţi urez să ai parte de momente speciale, cu bucurii şi să rămâi cu multe amintiri plăcute. Să ai o zi excelentă!

Urări care pot fi trimise prin SMS de Mihail și Gavril

De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!

De ziua ce-ti surade-n prag Si-i porti frumosul nume, Eu iti doresc tot ce-i mai drag Si mai frumos pe lume.

De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire. La multi ani!

De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca macar jumatate din dorintele pe care o sa ti le pui!

FIE CA SFINTII CE TE PROTEJEAZA SA-TI ADUCA MULT NOROC, FERICIRE SI IMPLINIRI.

La multi ani, de Sfintii Mihail si Gavril! Sa ai parte de multa sanatate, bucurii si impliniri cat cuprinde si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu!

La multi ani, dragul meu Mihai! Ziua numelui tau sa-ti fie luminoasa si fericita si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta!

O zi frumoasa si o viata plina de bucurii! La multi ani, Gabriel!

Scumpa Mihaela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

Scumpa Gabriela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!

Scumpa Mihaela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

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