MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2026. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2026 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela, Michi, Mişa, Mihăiţă, Mişu, Mihnea, Mihăilă, Mihalache, Mihalcea, Mihu, Gabriel, Gabriela, Gabi, Gabiță, Gavriil, Gavrilă
Peste 1,3 milioane de români îşi serbează, pe 8 noiembrie, ziua numelui, cu ocazia sărbătoririi Sinfiţilor Mihail şi Gavriil. În această zi, cu toţii ne gândim la persoanele dragi din jurul nostru care poartă aceste nume, să le transmitem un gând bun. Pentru toţi aceia care vor să ureze „La mulţi ani” apropiaţilor cu ocazia zilei onomastice, oferim mai jos câteva sugestii de mesaje, sms-uri cu urări şi felicitari.
Iată mai jos câteva variante pentru inspiraţie:
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Mesaje de SFANTUL MIHAIL Arhanghelul Mihail, înger al adevărului şi al dreptăţii, să-ţi stea alături mereu, la bine şi la greu, să-ţi lumineze calea şi să-ţi arate destinul. La mulţi ani Mihai/Mihaela!
De ziua numelui tău, îţi doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşească şi să strălucească în calea ta către fericire. La mulţi ani!
Fie ca sfântul ce te protejează să-ți aducă mult noroc, fericire și împliniri.
De ziua ce-ţi surâde-n prag/ De-i porţi frumosul nume/ Eu îţi doresc tot ce-i mai drag/ Şi mai frumos pe lume!
Ziua numelui să-ţi fie plină de realizări şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta!
De Sf. Mihail şi Gavril, fie ca cei dragi să te înconjoare în căldura sufletelor lor într-o zi magică, iar fericirea să te ia in braţele ei în acest moment special!
La mulţi ani şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te călăuzească mereu!
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Mesaje de SFANTUL Mihail Îngerul Mihail să îţi călăuzească paşii, să îţi aducă bucurie în suflet şi să fie întotdeauna cu tine! La mulţi ani!
Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. La mulţi ani de Sfinţii Mihail şi Gavril!
Fie ca toate întâmplările frumoase şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfinţii Mihail şi Gavril cât mai frumoasă!.
Fie ca sfintii ce te protejază să-ţi aducă mult noroc, fericire şi împliniri. Să ai o zi minunată!
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Mesaje de SFANTUL Gavril: Îngerul Gavril, înger al Bunei Vestiri, să îţi călăuzească paşii Gabriel/Gabriela şi să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine „La mulţi ani!”
De ziua numelui tău cele mai frumoase dorinte să devină realitate. La multi ani, Gabriel!
O zi frumoasă și o viață plină de bucurii! La mulți ani, Gabriel!
Ziua numelui să-ţi fie plină de realizări şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani, Gabi!
Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi să ai parte numai de zile senine şi însorite!
Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului La mulţi ani!
Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.
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De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele pe care o să ţi le pui!
Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese și realizări. Sfântul al cărui nume îl porți să te ocrotească și să te călăuzească mereu. La Multi Ani!
De ziua numelui tău şi în orice altă zi îţi urez să ai parte de momente speciale, cu bucurii şi să rămâi cu multe amintiri plăcute. Să ai o zi excelentă!
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-La mulţi ani plini de fericire şi împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!
-La mulţi ani, să ai o sănătate beton, să ai o zi bună şi să n-ai noroc de ghinion!
-Lumea toată-i trecătoare, oamenii se trec şi mor, tu eşti nemuritoare, La mulţi ani şi mult umor!
-Să trăieşti o mie de ani şi încă o viaţă, să petrecem, să bem până dimineaţă.
-Sub tavan de stele, Şi cu bani şi fără bani, Într-un miez frumos de noapte, lumea-ţi spune La mulţi ani!
-Un simplu La mulţi ani plin de nobleţe, acum că m-am debranşat şi gândesc la rece!
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-„Cu ocazia sărbătoririi numelui primiţi un călduros „La mulţi ani”, multă sănătate multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi”.
-Căţeluş cu părul creţ, să ai Jeep-ul în coteţ, şi o vilă cu piscină, Cindy Crowford ca vecină, o lopată pentru bani, sănătate, la mulţi ani!
-Dau şi eu un mesaj simpatic şi nu sun pentru că nu am bani, în ziua în care şi soarele se scoală noaptea să îţi ureze La mulţi ani!
-E ziua ta şi nu ştiu cum să-mi stăpânesc euforia să îţi urez La mulţi ani şi să trăieşti câţi kilometri de autostradă are România!
-La mulţi ani! Eşti o fiinţă atât de drăguţă, politicoasă, frumoasă, sinceră, spirituală şi unică pe această lume. Primeşte urările mele de bine şi aceste minciuni nevinovate.
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