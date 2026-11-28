Două noi autospeciale pentru modernizarea serviciilor de apă și canalizare din Alba: A fost semnat contractul de furnizare

SC Apa CTTA SA Alba își consolidează capacitatea de intervenție și de monitorizare a rețelelor de apă și canalizare prin achiziția a două echipamente moderne, menite să contribuie la creșterea calității serviciilor oferite consumatorilor.

Contractul de furnizare a fost semnat în această săptămână de ing. Cornel Ștefan Bardan, directorul general al SC Apa CTTA SA Alba, și Mariana-Francisca Cornea, administratorul SC General Star West Company SRL Oradea. Valoarea investiției se ridică la 4.959.000 de lei, fără TVA, suma fiind asigurată integral din sursele financiare proprii ale operatorului regional.

Proiectul prevede achiziționarea unei autospeciale combinate pentru curățarea și întreținerea rețelelor de canalizare, precum și a unei autoutilitare dotate cu laborator pentru detectarea pierderilor de apă. Cele două vehicule urmează să fie livrate către SC Apa CTTA SA Alba în termen de șapte luni de la semnarea contractului.

Autospeciala pentru canalizare va dispune de o suprastructură cu o capacitate de minimum 14 metri cubi, concepută astfel încât să poată fi operată de o singură persoană. Sistemul va permite accesarea simultană a comenzilor prin intermediul unui braț telescopic combinat. Printre dotările tehnice se numără un furtun de aspirație cu lungimea de 25 de metri, un furtun principal de înaltă presiune de cel puțin 120 de metri și unul secundar de 80 de metri.

Cea de-a doua achiziție, autolaboratorul pentru detectarea pierderilor de apă, va fi echipată cu tehnologii și sisteme moderne, care vor permite identificarea cât mai rapidă și eficientă a pierderilor din rețeaua de distribuție administrată de SC Apa CTTA SA Alba.

Reprezentanții operatorului regional subliniază că noile echipamente vor avea un rol important în eficientizarea activităților de exploatare și întreținere a infrastructurii, reducerea timpilor de intervenție și îmbunătățirea serviciilor furnizate populației.

„Cele două echipamente vor contribui în mod direct la creșterea capacității noastre de intervenție, la prevenirea și soluționarea mai rapidă a problemelor apărute în rețelele de apă și canalizare, dar și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite utilizatorilor. Investițiile în echipamente și tehnologii moderne nu reprezintă doar o necesitate tehnică, ci și o investiție în siguranța și confortul comunităților pe care le deservim. Ne dorim să fim un operator regional performant, capabil să răspundă prompt provocărilor din teren și să ofere servicii la standarde cât mai ridicate, iar acest lucru îl putem realiza doar investind constant în modernizarea infrastructurii de apă și canalizare”, a declarat ing. Cornel Ștefan Bardan, directorul general al SC Apa CTTA SA Alba.

sursa foto: SC Apa CTTA SA Alba

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