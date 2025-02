CSU Alba Iulia, cea mai activă pe piața transferurilor pentru atacarea promovării în Liga 2 | Studenții, 9 transferuri, dintre care 6 jucători under

CSU Alba Iulia a fost cea mai activă formație din Alba pe piața transferurilor, studenții înregimentând 9 jucători, dintre care 6 acoperă capitolul under, mutări care oferă variante suplimentare pentru antrenorul Alin Minteuan.

Gruparea albaiuliană pregătește stagiunea de primăvară, una de foc, vizându-se promovarea în Liga 2. Gruparea universitară a reușit cel mai bun sezon din istorie pe a treia scenă și are șanse să ajungă la baraj, clasându-se pe locul al treilea în Seria 7, la egalitate cu concitadina CSM Unirea Alba Iulia și la două puncte în spatele liderului Gloria Bistrița.

Astfel, la „alb-albaștrii” au ajuns Berințan (portar, 18 ani, împrumutat de la CSM Sighetu Marmației), T. Nicolae (portar, 19 ani, Juniorul 2014 București), Cană (fundaș, 24 ani, CS Afumați), R. Dobrin (fundaș, 18 ani, Sport Team București), Popolan (jucător de bandă, 19 ani, Viitorul Dăești), Nistor (mijlocaș, 17 ani, CSU Alba Iulia, Under 19), V. Mihai (mijlocaș, 29 ani, Victoria Wanderers, Malta), Kouakou (ivorian-francez, atacant, 25 ani, Kiruna FF, Suedia), Al. Ghiță (atacant, 19 ani, Gloria Bistrița). În același timp, au plecat 8 jucători, iar R. Popa, titular incontestabil în prima parte a campionatului, este accidentat. Un lucru este cert, CSU Alba Iulia va miza între buturi pe jucător under, pe respectivul post concurând Pauletti (titular incontestabil în cele 15 runde), Berințan și T. Nicolae. În cele ce urmează, vă prezentăm jucătorii under sosiți în această perioadă la echipa studențească.

Portarul Denis Berințan, originar din Bistrița, unde a început la ACS Transilvania, a fost împrumutat de la CSM Sighetu Marmației, unde a evoluat două sezoane.

Brașoveanul Tudor Nicolae, a trecut și prin curtea echipei FCSB și a fost împrumutat de la ACS Juniorul 2014 București.

Raul Dobrin (n. 2006) evoluează în defensivă, este originar din București și a venit de la ACS Sport Team, reușind chiar să marcheze la debut (în amicalul din Antalya cu ACSM Reșița).

Născut la Râmnicu Vâlcea, Andrei Popolan (19 ani) a venit de la Viitorul Dăești (Liga 3), echipa din localitatea natală, fiind juniorul vâlcean cu o experiență bogată în eșalonul terț.

Atacantul Alexandru Ghiță a fost împrumutat de la Gloria Bistrița-Năsăud, asta după ce sezonul trecut a jucat la Avântul Reghin.

Originar din Vințu de Jos, jucător descoperit de CSU Alba Iulia, Andrei Robert Nistor (n. 2007) este la grupa de Under 19 a clubului încă de la vârsta de 14 ani, sub îndrumarea antrenorului Nicolae Ghișa, cel care a contribuit la ascensiunea sa, fiind unul dintre cei mai promițători tineri din județ. Joacă în banda dreaptă și a fost promovat în această iarnă la prima echipă.

