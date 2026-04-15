Mega-muzeu în aer liber, cu vestigii vechi de 2.000 de ani, pe terenul ales inițial pentru a găzdui noua autobază din Alba Iulia. Primarul Gabriel Pleșa: „Săpăturile vor continua până la finzalizarea descărcării arheologice”

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat în ședința extraordinară de miercuri, 15 aprilie 2026, un proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare Consiliului Județean Alba a imobilelor situate în municipiul Alba Iulia, strada Gemenilor, nr. 13.

Practic este primul pas spre crearea unui mega-muzeu în aer liber, cu vestigii vechi de 2.000 de ani, pe terenul ales inițial pentru a găzdui noua autobază din Alba Iulia, care va trece în administrarea Consiliului Județean Alba.

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, s-a propus să se ia în discuție aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba,, a următoarelor bunuri proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public:

a).imobilul (teren) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, strGemenilor, nr.13, în suprafață de 18.367 mp, înscris în CF nr.122858 Alba Iulia, cu nr.cadastral 122858, cu categoria de folosință curți construcții, având cod de clasificare 9 și valoarea de inventar de 661.212 lei;

b).imobilul (construcție) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Gemenilor, nr.13, cu suprafața construită la sol de 347 mp, înscris în CF nr.122858 Alba Iulia, cu nr.cadastral 122858-C1;

c).imobilul (construcție) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Gemenilor, nr.13, cu suprafața construită la sol de 304,9 mp, înscris în CF nr.122858 Alba Iulia, cu nr.cadastral 122858-C2.

La întocmirea proiectului de hotărâre, s-au avut în vedere următoarele:

Prin dispozițiile HCL nr.363/2025 a fost înființată SC ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL, având ca obiect principal de activitate efectuarea de transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic, Municipiul Alba Iulia fiind asociat unic în cadrul acestei societăți.

Pentru desfășurarea în condiții optime a activității acestei societăți comerciale, Primăria municipiului Alba Iulia a intenționat ca, pe terenul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre, să construiască o autobază, care să cuprindă toate construcțiile și dotările necesare.

La începerea lucrărilor de construcție a autobazei, s-au descoperit pe terenul în cauză vestigii arheologice de o deosebită importanță pentru istoria acestui oraș, a județului Alba și a României, fapt care a avut ca urmare relocarea autobazei într-o altă locație.

Pentru restaurarea, conservarea, punerea în valoare și introducerea acestor vestigii în circuitul cultural și turistic, precum și pentru studierea acestora în scop științific, se impune executarea unor ample lucrări ale căror costuri depășesc la acest moment posibilitățile financiare ale bugetului municipiului Alba Iulia.

Ca atare, în urma discuțiilor purtate cu Consiliul Județean Alba, instituția amintită a solicitat trecerea bunurilor ce fac obiectul acestui proiect de hotărâre din administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba, urmând ca acesta din urmă să pună în operă un proiect prin care se urmărește amenajarea pe terenul în cauză a Parcului Arheologic ”Colonia Aurelia Apulensis”, fondurile necesare fiind asigurate din bugetul Județului Alba, profitând și de faptul că printre instituțiile aflate în subordinea Consiliului județean se numără și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, în cadrul căruia sunt angajați specialiști care pot proiecta și urmări punerea în operă a acestui proiect.

Înainte de votul aleșilor locali, primarul Gabriel Pleșa a făcut câteva precizări legate de acest demers administrativ.

„Am discutat cu domnul președinte al Consiliului Județean și cu administratorul public al județului, având în vedere că în subordinea dânșilor este și Muzeul Național al Unirii Alba. Dânșii pot aloca încă începând din acest an resurse pentru continuarea săpăturilor arheologice, care știm că încă nu s-au încheiat acolo. Noi am încheiat acel contract pe care l-am avut de descărcare arheologică, dar mai este încă de săpat, mai sunt încă vestigii de descoperit.

Am făcut apel la dânșii să aloce aceste resurse și au fost de acord, ca să poată prin bugetul anului 2026 să aloce aceste prime resurse acolo, să se sape și să se descopere tot ceea ce este de descoperit.

Noi am conservat ceea ce am descoperit acolo.

După aceea, pe un proiect care va fi categoric comun, vom putea să facem acolo, așa cum ne dorim, un muzeu în aer liber cu vestigii vechi de 2.000 de ani, acesta este lucrul care se dorește. Se pare că valoarea acestor vestigii este foarte mare și ne bucurăm că au fost readuse la suprafață cu ocazia acestor lucrări.

Continuăm săpăturile acolo până la finalizarea descărcării arheologice, urmând ca apoi să se elaboreze o documentație prin care să se poată conserva dar și cumva deschide publicului un muzeu în aer liber, cum pot spune că este Muzeul Principia de la noi din oraș sau cum este la Potaissa, la Turda, tot cu vestigii din perioada romană.

Eu cred că merită acest lucru, este și într-o poziție favorabilă și că vom putea să avem acolo un muzeu în aer liber”, a spus primarul Gabriel Pleșa.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

