Bărbat, în vârstă de 39 de ani, din județul Alba, cercetat de polițiști: A condus un autoturism neînmatriculat
Bărbat, în vârstă de 39 de ani, din județul Alba, cercetat de polițiști: A condus un autoturism neînmatriculat
Un bărbat de 39 de ani, din Galda de Jos, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism care era neînmatriculat.
Potrivit IPJ Alba, la data de 3 iunie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Galda de Jos.
Verificările au relevat faptul că autoturism este neînmatriculat.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
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