Curier Județean

O tânără de 19 ani și un băiat de 17 ani, din Alba, cu mandat european de arestare, REȚINUȚI: Erau căutați în Franța pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal

Bogdan Ilea

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O tânără de 19 ani și un băiat de 17 ani, din Alba, cu mandat european de arestare, REȚINUȚI: Erau căutați în Franța pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal

O tânără de 19 ani din Sâncel și un băiat de 17 ani din Cenade, cu mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, emis de oamenii legii din Franța, au fost reținuți.

Conform IPJ Alba, la data de 3 iunie 2026, în jurul orei 19.00, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au depistat, pe raza localității Cenade, un tânăr de 17 ani, din localitatea Cenade, și o tânără de 19 ani, din localitatea Sâncel, pe numele cărora a fost emis de către autoritățile judiciare din Franța un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.

Cei doi tineri au fost prezentați Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus reținerea tinerei de 19 ani, pentru o perioadă de 24 de ore, iar a tânărului de 17 ani, pentru o perioadă de 12 ore.

În cursul zilei de azi, 4 iunie 2026, tinerii vor fi prezentați Curții de Apel Alba Iulia.

Pentru depistarea celor în cauză, polițiștii au beneficiat de date și informații suplimentare, obținute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

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