Parc arheologic de mari dimensiuni pe terenul din Partoș pe care urma să se construiască noua autobază a municipiului Alba Iulia: Ce intenții au autoritățile

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de miercuri, 15 aprilie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare Consiliului Județean Alba a imobilelor situate în municipiul Alba Iulia, strada Gemenilor, nr. 13.

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, se propune să se ia în discuție aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba,, a următoarelor bunuri proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public:

a).imobilul (teren) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, strGemenilor, nr.13, în suprafață de 18.367 mp, înscris în CF nr.122858 Alba Iulia, cu nr.cadastral 122858, cu categoria de folosință curți construcții, având cod de clasificare 9 și valoarea de inventar de 661.212 lei;

b).imobilul (construcție) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Gemenilor, nr.13, cu suprafața construită la sol de 347 mp, înscris în CF nr.122858 Alba Iulia, cu nr.cadastral 122858-C1;

c).imobilul (construcție) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Gemenilor, nr.13, cu suprafața construită la sol de 304,9 mp, înscris în CF nr.122858 Alba Iulia, cu nr.cadastral 122858-C2.

La întocmirea proiectului de hotărâre, s-au avut în vedere următoarele:

Prin dispozițiile HCL nr.363/2025 a fost înființată SC ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL, având ca obiect principal de activitate efectuarea de transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic, Municipiul Alba Iulia fiind asociat unic în cadrul acestei societăți.

Pentru desfășurarea în condiții optime a activității acestei societăți comerciale, Primăria municipiului Alba Iulia a intenționat ca, pe terenul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre, să construiască o autobază, care să cuprindă toate construcțiile și dotările necesare.

La începerea lucrărilor de construcție a autobazei, s-au descoperit pe terenul în cauză vestigii arheologice de o deosebită importanță pentru istoria acestui oraș, a județului Alba și a României, fapt care a avut ca urmare relocarea autobazei într-o altă locație.

Pentru restaurarea, conservarea, punerea în valoare și introducerea acestor vestigii în circuitul cultural și turistic, precum și pentru studierea acestora în scop științific, se impune executarea unor ample lucrări ale căror costuri depășesc la acest moment posibilitățile financiare ale bugetului municipiului Alba Iulia.

Ca atare, în urma discuțiilor purtate cu Consiliul Județean Alba, prin adresa nr.7.222/08.04.2026, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.44.921/09.04.2026, Consiliul Județean Alba solicită trecerea bunurilor ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre din administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba, urmând ca acesta din urmă să pună în operă un proiect prin care se urmărește amenajarea pe terenul în cauză a Parcului Arheologic ”Colonia Aurelia Apulensis”, fondurile necesare fiind asigurate din bugetul Județului Alba, profitând și de faptul că printre instituțiile aflate în subordinea Consiliului județean se numără și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, în cadrul căruia sunt angajați specialiști care pot proiecta și urmări punerea în operă a acestui proiect.

foto: arhivă

