Mega contractul de mobilitate urbană din Alba Iulia: Aprobarea încheierii contractului cu DEER, pentru eliberarea amplasamentului, pe masa consilierilor locali

Miercuri, 27 octombrie, în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, printre proiectele de pe ordinea de zi, se află și aprobarea încheierii contractului pentru eliberarea amplasamentului şi pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă (in cofinantare) pentru obiectivul reabilitare infrastructură rețea majoră de transport urban – Municipiul Alba Iulia, loturile 1 si 2.

LOTUL I

Lucrarea de modernizare a infrastructurii urbane este propusă pe 6 străzi din municipiul Alba Iulia. Se va modifica partea carosabilă a străzilor, trotuarele si spaţiile verzi. Lungimea totală a străzilor care vor fi reabilitate in cadrul Lotului 1 este de 6,5 km.

O parte din stâlpii reţelei electrice de distribuţie din zona sunt amplasaţi in zonele in care in viitor vor fi parti carosabile, piste de bicicleta sau cai de acces.

Din aceste considerente avizul de amplasament solicitat catre operatorul de distribuţie electrica din zona (SDEE Alba) pentru aceste lucrări este NEFAVORABIL (aviz 70401916053 din 04.11.2019). în baza condiţiilor din aviz s-a contractat studiul de soluţie pentru eliberarea amplasamentului care sa trateze posibilităţile de deviere/de Jngropare a reţelelor electrice astfel incât lucrările prevăzute in proiectul de mobilitate urbană sa poată fi executate corespunzător in relaţie cu regulile de urbanism.

Demersul este impus de obţinerea autorizaţiei de construire pentru modernizarea infrastructurii rutiere.

În luna iulie 2021 a fost încheiat contractul pentru elaborarea studiului de soluţie pentru repoziţionarea reţelelor electrice aeriene aflate pe amplasamentul lucrărilor de reabiliatre a străzilor în subteran. In luna noiembrie 2021 a fost obţinut avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice de avizare zonală Transilvania Sud a Societăţii Distribuţie Energie Electrică România SA şi au fost efectuate formalităţile pentru cuprinderea în bugetul pentru anul 2022 al DEER a fondurilor necesare pentru proiectarea fazelor ulterioare şi execuţia lucrărilor în participare cu Municipiul Alba Iulia. Pentru perfectarea şi semnarea contractului de cofinanţare a lucrărilor este necesară aprobarea consiliului local pentru susţinerea contribuţiei din bugetul public al municipiului.

Valoarea totala estimată a lucrărilor este de 6.029.699,54 lei (inclusiv TVA), aşa cum rezultă din devizul general, respectiv C + M in valoare 4.995.063,68 lei (inclusiv TVA), iar durata de realizare a investiţiei este de 12 luni. Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local si din bugetul operatorului Distribuţie Energie Electrică România – Sucursala Alba.

LOTUL II

Lucrarea de modernizare a infrastructurii urbane este propusă pe 8 străzi din municipiul Alba Iulia. Se va modifica partea carosabilă a străzilor, trotuarele si spaţiile verzi. Lungimea totală a străzilor care vor fi reabilitate in cadrul Lotului 2 este de 8,5 km.

O parte din stâlpii reţelei electrice de distribuţie din zona sunt amplasaţi in zonele in care in viitor vor fi parti carosabile, piste de bicicleta sau cai de acces.

Întrucât la elaborarea documentaţiei de autorizare a lucrărilor s-au constatat si identificat aceste detalii tehnice care nu se recomanda s-a impuns intocmirea unui studiu de soluţie de eliberare amplasament care sa trateze posibilităţile de deviere a reţelelor electrice astfel incât lucrările prevăzute in proiectul de mobilitate urbană sa poată fi executate corespunzător si in conformitate cu regulile de urbanism.

Serviciile pentru realizarea si avizarea studiului de soluţie de eliberare amplasament contractat de autoritatea locală in luna septembrie 2021 cu contractul nr.105860/15.09.2021 au inclus elaborarea acestuia cu culegerea informaţiilor si caracteristicilor liniilor electrice aeriene si subterane, de joasa si medie tensiune, identificarea branşamentelor electrice, identificarea circuitelor de curenţi slabi (telecomunicaţii) si de iluminat.

Pentru soluţie de repoziţionare a liniilor electrice aeriene existente pe amplasamentul lucrărilor de reabilitare a străzilor în subteran, in luna ianuarie 2022, a fost obţinut avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice de avizare zonală Transilvania Sud a Societăţii Distribuţie Energie Electrică România. Pentru perfectarea şi semnarea contractului de cofinanţare a lucrărilor este necesară aprobarea consiliului local pentru susţinerea contribuţiei din bugetul public al municipiului.

Valoarea totala estimată a lucrărilor este de 6.049.193,87 lei (inclusiv TVA), aşa cum rezultă din devizul general, respectiv C + M in valoare 5.072.810,69 lei (inclusiv TVA) lei, iar durata de realizare a investiţiei este de 12 luni. Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local si din bugetul operatorului Distribuţie Energie Electrică România – Sucursala Alba.

