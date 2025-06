Medicii din spitalele publice vor fi concediaţi dacă pleacă înainte de program să lucreze la clinici private. Ce spune ministrul Sănătății

Alexandru Rogobete, noul Ministru al Sănătății, a anunțat măsuri drastice împotriva medicilor care nu își respectă programul complet la spitalele de stat. În loc să lucreze opt ore, mulți medici pleacă la ora 12:00-13:00 pentru a presta servicii la clinici private. „Sunt hotărât să asigur oamenii că acest fenomen se va opri”, a declarat ministrul Sănătăţii, care pregătește o ordonanță de urgență.

Ministrul Sănătății a făcut aceste declaraţii după vizita la șantierul Centrului de arși de la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Grigore Alexandrescu”.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, măsura extremă poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă pentru medicii care nu își respectă programul. „Eu am spus ferm, încă de la preluarea mandatului. Nu sunt de acord ca medicii să lucreze, fie la public, fie la privat, însă colegii mei care lucreză la public să părăsească spitalul public atunci atunci când se termină programul de lucru. Ce fac după programul de lucru, adică de la ora 15.00 sau 16.00, evident nu îi putem controla. Eu, cel puțin, nu vreau să îngrădesc libertatea nimănui de a avea două joburi. Însă, sunt hotărât să mă asigur că acest fenomen se va opri”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul nu se opune ca medicii să aibă două joburi, dar insistă că aceștia trebuie să își termine mai întâi programul la spitalul public. Pentru a controla această situație, vor fi crescute instrumentele administrative ale managerilor și șefilor de secție.

În paralel, ministerul a trimis de vineri controale în teritoriu pentru a verifica abuzurile la concediile medicale. O echipă de experți formată din manageri de spital, reprezentanți ai universităților și ai CNAS lucrează la modificări legislative pentru a reduce aceste fenomene. „Nu vom putea stopa 100% aceste probleme, dar dacă le reducem semnificativ, este un progres”, a precizat ministrul, care promite să prezinte public cifrele reale, indiferent cât de nepopulare vor fi.

Alexandru Rogobete: Sunt în construcţie 14 spitale prin PNRR

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă că, în prezent, sunt în construcţie 14 spitale noi prin PNRR, subliniind că se bazează pe acestea.

„Acum sunt în construcţie 14 spitale (prin PNRR – n.r.), şi avem 14 şantiere pentru spitale noi. Noi am semnat la Ministerul Sănătăţii 24, dar indicatorul comisiei europene era de 19. Practic am supracontractat pentru a putea respecta indicatorul în caz că anumite şantiere se blochează. Vom păstra în PNRR spitalele care se pot face şi aici discutăm de cele 14 care astăzi au această posibilitate, iar diferenţa vor fi finalizate cu alte surse de finanţare.

Păstrăm în PNRR 14 şantiere. Ne bazăm pe aceste 14 şantiere şi de asemenea ne bazăm pe rezoluţia Parlamentului European de prelungire a PNRR. Sigur, aşteptăm Comisia Europeană să decidă acest lucru”, a afirmat ministrul Sănătăţii. El a amintit că în 2022, când a venit la Ministerul Sănătăţii ca secretar de stat, a găsit trei proiecte pentru centre de arşi „blocate”, care însă au fost deblocate în perioada 2022-2023.

„În 2022, când am venit la Ministerul Sănătăţii secretar de stat, am găsit trei proiecte pentru trei centre de arşi complet blocate. În perioada 2022- 2023 am reuşit să le deblocăm în sensul că s-au finalizat licitaţiile şi s-au semnat lucrările de construcţie”, a explicat Rogobete.

Referindu-se la centrul de la Spitalul de Urgenţă pentru copii „Grigore Alexandrescu”, ministrul a spus că acesta este în întârziere de aproape un an în special din cauza blocajelor birocratice, însă a discutat cu antreprenorii şi managerul unităţii medicale şi a primit garanţia că vor fi accelerate lucrările.

„Acest proiect are o întârziere de aproape un an de zile din cauza în special a blocajelor birocratice pe care le-am întâmpinat aici. Accesul la locul de desfăşurare a şantierului este destul de greoi, fiind în mijlocul Bucureştiului. Însă, în discuţia pe care am avut-o acum cu antreprenorii, dar şi cu managerul spitalului am solicitat şi avem garanţia că vom accelera lucrările în sensul în care în perioada imediat următoare se va prelungi programul de lucru până seara la ora 11:00 tocmai pentru a recupera aceste decalaje. Acelaşi lucru vom face în toate şantierele de spitale noi unde există întârzieri, tocmai pentru a recupera acest lucru”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

