Economistul Radu Georgescu, despre ROBOR și IRCC: ,,Dacă vrem cu adevărat un sistem bancar transparent în România, aceștia trebuie să dispară”
Economistul Radu Georgescu, despre ROBOR și IRCC: ,,Dacă vrem cu adevărat un sistem bancar transparent în România, aceștia trebuie să dispară”
Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare pe Facebook ce este ROBOR și IRCC și de ce în România vom avea un sistem bancar transparent doar dacă aceștia vor dispărea.
,,În ultimele zile, am fost contactat de ambele tabere implicate în „războiul ROBOR”. Mi s-a propus, pe rând, fie să ajut în atacul împotriva sistemului bancar din Romania, fie să sar în apărarea lui.
Poziția mea este însă diferită și privesc dincolo de acest conflict de suprafață.
Dacă vrem cu adevărat un sistem bancar transparent în România, ROBOR și IRCC trebuie să dispară. De ce? Pentru că acești indici nu reflectă realitatea economică.
Inițial, ROBOR și IRCC au fost gândiți ca indici statistici care să reprezinte costul banilor pentru bănci. În practică, însă, acești doi indici nu înseamnă nimic pentru costul real de finanțare al unei instituții bancare.
Explic mai jos
1. Ce sunt ROBOR și IRCC
Reprezintă dobânzile la care băncile își împrumută bani între ele.
2. De ce acești indici pot fi ușor manipulați
Fiind tranzacții închise, exclusiv în interiorul sistemului bancar, acești indici pot fi, evident, influențați sau manipulați.
3. De ce ROBOR și IRCC nu au nicio relevanta pentru sistemul bancar
Finanțarea prin împrumuturi interbancare reprezintă sub 1% din totalul finanțării unei bănci. Așadar, legăm toate creditele populației și firmelor de indicatori care reprezintă doar 1% din realitatea din spate.
4. Ce trebuie făcut
Peste 80% din finanțarea unei bănci vine direct de la clienți – adică de la persoanele fizice și juridice care își țin economiile în depozite la acea bancă. Acolo este costul real al banilor.
Dacă ne dorim o transparență totală și o piață corectă, toate creditele bancare ar trebui să fie calculate pornind de la costul real de finanțare al băncii din depozite, nu de la indici artificiali din piața interbancară.
Doar așa am putea vedea cu acuratețe care este adaosul comercial (marja profitului) al fiecărei bănci.
5. Cum poate statul să protejeze populația de abuzurile băncilor
Dacă statul își dorește cu adevărat să sprijine populația și companiile românești soluția nu este modificarea unei formule statistice (așa cum s-a trecut în trecut de la ROBOR la IRCC, fără rezultate).
Soluția ar putea fi limitarea adaosului comercial al băncilor (marja netă de dobândă), după modelul plafoanelor aplicate în alte sectoare critice, cum ar fi energia, alimentele de bază sau combustibilul.
Până când nu vom corecta baza de calcul și nu vom aduce transparență totală asupra costului real al banilor, vom continua să asistăm la un război steril al indicilor, în care victimele sigure rămân clienții”, a scris economistul pe Facebook.
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