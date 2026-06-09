Adrian Negrescu, avertisment după noile date INS: ,,Toate sunt pe minus, blocajul financiar este infiorător, dobânzile sunt uriaşe, iar inflaţia este cea mai mare din UE”
Adrian Negrescu, avertisment după noile date INS: ,,Toate sunt pe minus, blocajul financiar este infiorător, dobânzile sunt uriaşe, iar inflaţia este cea mai mare din UE”
România nu se află în recesiune din punct de vedere tehnic, a afirmat vineri consultantul economic Adrian Negrescu, însă traversează o perioadă de stagflaţie, caracterizată de inflaţie ridicată, consum şi producţie în scădere.
„România nu se află în recesiune”
„Datele anunţate de INS vin să confirme ceea ce anticipam, că economia s-a descurcat mult mai bine decât estimările catastrofale ale politicienilor. În esenţă, din punct de vedere tehnic, România nu se află în recesiune.
Se întâmplă ceea ce estimam încă din martie, că marea majoritate a companiilor de impact din economie şi-a restructurat activitatea şi că, având în vedere sezonalitatea, rezultatul din primul trimestru este nesperat de bun.
În T1, de obicei, avem cea mai mica activitate economică de peste an. Altfel spus, România se află în prezent într-o zonă de stagflaţie păguboasă, din care ne va fi greu să ieşim fără măsuri de stimulare calibrate pe această realitate”, a explicat Adrian Negrescu, într-o postare publicată pe Facebook.
Stagflația, noul risc pentru economie
Potrivit acestuia, „consumul, producţia industrială, serviciile – toate sunt pe minus, blocajul financiar este infiorător, dobânzile sunt uriaşe, iar inflaţia este cea mai mare din UE, de aproximativ 11% în luna mai”.
„Că va fi dl. Tomac, că vom avea un alt premier, indiferent cine se va afla la Palatul Victoria va trebui să insiste pe măsuri menite să reducă inflaţia şi să relanseze consumul. Aseară (…) am spus că discursul dl. Tomac nu m-a convins că are capacitatea de a reda încrederea investitorilor în România, de a reclădi speranţa românilor căzuţi într-o zonă de pesimism cum n-am mai văzut în ultimii 15 ani.
Sper ca noul premier va fi capabil să comunice pe înţelesul oamenilor situaţia în care ne aflăm şi ce va face pentru a depăşi această perioadă de stagflaţie. Va fi foarte interesant de văzut cum va arăta programul de guvernare, dacă va fi ceva diferit faţă de ce am văzut până acum, dacă va ceda presiunilor politicienilor, dacă va fi însoţit de un timeline concret de decizii economice menit să repună economia pe un trend crescător”, a adăugat consultantul economic.
Anunțul INS
Potrivit datelor provizorii, anunţate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), economia României a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2025, şi cu 1,1% pe serie ajustată sezonier.
INS a revizuit în sus faţă de estimarea anterioară datele privind economia României în primul trimestru din acest an, de la o scădere a PIB-ului de 1,7% la 1,2% în prezent.
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