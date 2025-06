Schimbări controversate în Sănătate: Reducere masivă a paturilor de spitalizare, medici plătiți după performanță, CASS pentru toate concediile medicale, printre măsuri

Noul Guvern plănuiește schimbări controversate în sistemul de sănătate, cu reducerea cu peste 20% a paturilor de spitalizare continuă până în 2030 și introducerea plății pe performanță pentru medici.

Conform planului de reforme, spitalele cu ocupare redusă vor fi convertite în ambulatorii sau unități de recuperare și paleație. Șefii de secții vor fi numiți de manageri, nu de universități, și vor avea contracte de performanță.

Guvernul vrea să mărească dramatic baza de plătitori la Casa de Asigurări de Sănătate. Planul prevede creșterea cu 20% a contribuabililor prin eliminarea excepțiilor – în prezent sunt 6,3 milioane de plătitori pentru 16,6 milioane de beneficiari. Se va aplica CASS și la pensiile mari, ceea ce ar crește veniturile cu peste 15%.

Concediile medicale fictive vor fi descurajate prin controale, iar scutirea de CASS pentru toate concediile medicale va fi eliminată. Medicii care lucrează în timpul programului public la alte unități vor fi concediați.

Sistemele private care vor contracte cu CNAS vor trebui să aibă minimum 80% din personal angajat cu normă întreagă. Centrele de permanență din mediul urban vor fi reduse.

Pe partea de dezvoltare, Guvernul promite construirea de centre medicale comunitare integrate în mediul rural, cu servicii de telemedicină, stomatologie și farmacie. Medicii de familie vor primi bonificații, locuințe de serviciu și bugete de practică pentru a lucra în zonele defavorizate.

Programele de screening vor fi accelerate, iar industria farmaceutică autohtonă va fi încurajată prin stimulente economice. Se va crea o nouă platformă informatică pentru asigurările de sănătate și vor fi operaționalizate dosarele electronice de sănătate.

Reformele vizează „accesul echitabil la servicii de sănătate” și „dezvoltarea asistenței medicale primare și comunitare”, potrivit documentului.

Planurile complete

Creșterea performanței spitalelor

a. Reducerea numărului de paturi cu spitalizare continuă cu peste 20% până în 2030;

b. Plata funcție de performanță pentru medici;

c. Reducerea sporurilor la personalul din spitalele cu datorii;

d. Numirea șefilor de secții de către manageri, nu de către universități. Contracte de performanță;

e. Consorții de spitale și achiziții comune pentru materiale primare;

51. Creșterea bazei de plătitori la Casa de Asigurări și eliminarea excepțiilor;

a. Descurajarea acordării de concedii medicale fictive. Eliminarea scutirii CASS pentru toate concediile medicale;

b. Creșterea cu 20% a bazei de contribuabili a CASS, prin eliminarea excepțiilor. (Plătitori 6.3 milioane – beneficiari 16.6 milioane);

c. Creșterea cu peste 15% prin aplicarea CASS la pensiile mari;

52. Creșterea ponderii medicamentelor generice și respectarea ghidurilor de tratament;

53. Folosirea eficientă a bugetelor CNAS

a. Reducerea centrelor de permanență din mediul urban;

b. Sistemele private de sănătate care vor dori contract cu CNAS vor avea obligația ca minim 80% din personalul angajat să fie angajați cu normă întreagă.

c. Rezidenții în sistem privat vor fi plătiți parțial de unitatea medicală;

d. Desfacerea contractului de muncă pentru personalul medical care desfășoară, în timpul programului de lucru din sistemul public, activități medicale în alte unități sanitare;

e. Convertirea unităților sanitare cu grad redus de ocupare și servicii medicale ineficiente în ambulatorii sau spitale de recuperare și paleație;

Obiective generale

Acces echitabil la servicii de sănătate. Dezvoltarea asistentei medicale primare și comunitare. Rețea națională de centre medicale comunitare. Dezvoltarea asistentei medicale primare respectiv a medicinii de familie. Dezvoltarea asistenței medicale spitalicești și a medicinii de urgență.

Acces la medicamente de bună calitate printr-o nouă politică a medicamentului. Prevenția și programele de sănătate.

Dezvoltarea centrelor de îngrijire a persoanelor vârstnice și îngrijirile la domiciliu si a îngrijirilor paliative. Dezvoltarea asistenței medicale comunitare și a medicinii școlare. Dezvoltarea infrastructurii de prevenție și asistență medicală în domeniul drogurilor.

Reforme /reorganizări /comasări:

1. Creșterea performanței spitalelor: Reducerea numărului de paturi cu spitalizare continuă cu peste 20% până în 2030; Plata funcție de performanță pentru medici; Optimizarea sporurilor la personalul din spitalele în funcție de numărul de servicii medicale acordate; Creșterea numărului de instrumente administrative pentru managerii unităților sanitare și introducerea de criterii de performanță pentru șefii de secție; Consorții de spitale și achiziții comune pentru materiale primare la nivel județean/regional/național

2. Creșterea bazei de plătitori la Casa de Asigurări: Descurajarea acordării de concedii medicale fictive: controale asupra medicilor și beneficiarilor de concedii. Eliminarea scutirii CASS pentru toate concediile medicale; Creșterea cu 20% a bazei de contribuabili a CASS, prin eliminarea excepțiilor. (Plătitori 6.3 milioane – beneficiari 16.6 milioane); Creșterea cu peste15% prin aplicarea CASS la pensiile mari

3. Folosirea eficientă a bugetelor CNAS: Reducerea centrelor de permanență din mediul urban; Sistemele private de sănătate care vor dori contract cu CNAS vor avea obligația ca minim 80% din personalul angajat să fie angajați cu normă întreagă; Rezidenții în sistem privat plătiți parțial de unitatea medicală; Desfacerea contractului de muncă pentru personalul medical care desfășoară în timpul programului de lucru din sistemul public, activități medicale în alte unități sanitare; Convertirea unităților sanitare cu grad redus de ocupare și servicii medicale ineficiente în ambulatorii sau spitale de recuperare și paleație

4. Creșterea ponderii medicamentelor generice și respectarea ghidurilor de tratament

5. Eficientizarea instituțiilor subordonate Ministerului Sănătății – direcțiile de sănătate publică (DSP), Institutul Național de Sănătate Publică

6. Reorganizarea și eficientizarea Institutuli Național de Transfuzie Sanguină și a centrelor județene.

Măsuri de dezvoltare:

1. Construirea/modernizarea și dotarea centrelor comunitare medicale integrate in mediul Construirea/modernizarea și dotarea centrelor comunitare medicale integrate in mediul rural si orașe mici, inclusiv servicii de telemedicină, de stomatologie si de farmacie comunitară.

2. Dezvoltarea asistentei medicale primare respectiv a medicinii de familie. Definirea si finanțarea unui pachet de instalare si de retenție pentru medici, farmaciști si asistenți medicali în mediul rural; Posibilitatea angajării in sistemul public a medicilor de medicina de familie în centrele comunitare integrate, unitățile spitalicești, ambulatoriile de specialitate, compartimentele de primiri urgențe/unități de primiri urgențe; Revizuirea pachetelor de servicii minimale și de bază, implementarea de măsuri pentru stimularea serviciilor de prevenție și pentru evitarea spitalizărilor nenecesare; Acordarea unei bonificații, a unei locuințe de serviciu și a unui buget de practică medicilor de familie, în colaborare cu autoritățile locale; Prelungirea, la cerere, a perioadei de activitate a medicilor de familie pensionabili, cu avizul autorității locale.

3. Dezvoltarea asistentei ambulatorii de specialitate. Rețea de centre de asistență medicală ambulatorie de specialitate. Modernizarea/extinderea, susținerea și dotarea ambulatoriilor de specialitate. Cresterea finantarii serviciilor medicale ambulatorii de specialitate și a cabinetelor cu practică independentă; Extinderea programului de lucru al ambulatoriilor de specialitate.

4. Dezvoltarea asistenței medicale spitalicești. Continuarea si finalizarea investițiilor in spitale si clădiri noi din PNRR si spitalele regionale Iași, Cluj-Napoca, Craiova; identificarea posibilității extinderii rețelei de spitale regionale. Investiții în alte spitale si clădiri noi, din împrumuturi externe sau alte surse, inclusiv în parteneriat public-privat. Programare, evidență, și gestionare digitalizată al parcursului pacienților; Optimizarea (reducerea) numărului de paturi contractabile la nivel național. Normativ nou de personal în spitale. Introducerea de indicatori de performanta la nivel de secție/compartiment și individual. Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală pentru pacienții critici (infarct miocardic, AVC, poli-traumă, arși etc), a îngrijirilor paliative, a serviciilor de anestezie și terapie intensivă și dezvoltarea unui program de chirurgie robotică.

5. Dezvoltarea medicinii de urgență. Înnoirea parcului auto de transport si asistenta medicala de urgenta. Cresterea capacitatii operative a structurilor sistemului național de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat

6. Politica in domeniul medicamentului: modificarea modului de evaluare si prioritizare a introducerii la compensare a medicamentelor (HTA); o noua politică de preț a medicamentelor; Încurajarea dezvoltării industriei farmaceutice autohtone prin implementarea unor stimulente de natura economica, mai ales pentru producerea de materii prime si medicamentele critice

7. Prevenția și programele de sănătate. Accelerarea derulării programelor naționale de screening. Dezvoltarea rețelei județene de centre de prevenire, consiliere (ambulatorii) si combatere a adicțiilor (spitalizare), cu prioritate pentru copii și adolescenți. Cresterea accesului la contraceptia de urgenta

8. Dezvoltarea centrelor de îngrijire a persoanelor vârstnice și îngrijirile la domiciliu si a îngrijirilor paliative. Încurajarea serviciilor de diagnostic și tratament al persoanelor vârstnice, inclusiv a serviciilor de telemedicină; Implementarea Planului național de îngrijiri paliative, creșterea finanțării pentru minim 4000 de paturi de paliație, dezvoltarea de centre publice de paliație pentru copii

9. Resursele umane din sănătate. Finalizarea Registrului Profesioniștilor din Sănătate; Simplificarea accesului în rezidențiat pentru specialitățile deficitare; Încurajarea revenirii profesioniștilor români din domeniul medical din diaspora prin debirocratizarea recunoașterii profesionale, inclusiv a calificărilor profesionale suplimentare

10. Dezvoltarea asistenței medicale comunitare și a medicinii școlare.

11. Dezvoltarea industriei farmaceutice, ca sector strategic al economiei României, prin lansarea unui program de stimulare a investițiilor în acest domeniu care să contribuie la creşterea competitivității economice a țării şi modernizarea sistemului de sănătate.

Măsuri de debirocratizare/digitalizare:

Digitalizare și e-sănătate centrate pe nevoile pacientilor — Elaborarea și implementarea Digitalizare și e-sănătate centrate pe nevoile pacientilor — Elaborarea și implementarea Strategii Naționale de Digitalizare și e-Sănătate.

Aprobarea Strategiei Naționale de Digitalizare în Sănătate (SNDS – finalizata) și a planurilor de acțiune regionale, realizarea Registrelor Naționale pentru principalele boli pentru planificarea programelor naționale și a investițiilor și pentru decizii bazate pe dovezi în domeniul politicilor de sănătate; Realizarea unei noi Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) pentru facilitarea accesului pacienților, debirocratizare si eliminarea fraudelor;

Operaționalizarea Dosarului Electronic de Sănătate (DES), instrument medical modern pentru accesul facil al pacientului la toate categoriile de servicii, cu asigurarea uni protecții maximale ale datelor cu caracter personal; Extinderea reglementărilor în domeniul telemedicinii și a serviciilor asociate, prin asigurarea unor norme de reglementare specifice, dar și a resurselor financiare necesare implementării acestui important palier din domeniul sanitar; Realizarea unui sistem național de securitate cibernetică și protecției datelor din sanatate.

