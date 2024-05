Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Balan Aleksandar – medic specialist în medicină de laborator se alătură echipei medicale

Dr. Balan Aleksandar – medic specialist în medicină de laborator – este cel mai nou medic atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Cugir.

“Sunt născut în Serbia, dar am crescut în România, mai exact în Târgu Jiu, sunt absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, promoția 2017, mi-am finalizat rezidențiatul la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, în 2023, sub îndrumarea profesorului universitar Dr. Olariu Tudor Rareș.

Dintotdeauna mi-am dorit să exercit profesia de medic, și nu am văzut o altă cale pe care aș fi putut să o aleg. Am avut inițial în plan să plec din țară, însă m-am răzgândit, și mă bucur că s-a întâmplat astfel!

În urma încheierii pregătirii în rezidențiat, am căutat un post pe medicină de laborator, și am găsit postul din orașul Cugir. Am fost plăcut surprins când am fost invitat si primit cu căldură de către domnul manager Florin Arion, pentru a purta o discuție despre postul de pe laborator și pentru a vedea laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Orășenesc Cugir.

În laboratorul de analize medicale, din cadrul Spitalului Orășenesc Cugir, am cunoscut si echipa medicală din laborator, care mi au prezentat laboratorul si echipamentul din el, unde am observat că se găsesc aparate de analiză a sângelui de ultimă generație, aici vorbim de analizoare pentru partea de hematologie de laborator, atat pentru hemoleucograme, cât și pentru partea de coagulare a sângelui, partea de biochimie a sângelui și a urinii, partea de imunologie a sângelui, si nu în ultimul rând și partea de microbiologie, iar aceste lucruri mi s-au părut atractive, deoarece este aceeași tehnologie care am întâlnit-o în pregătirea din rezidențiatul de la spitalul Municipal din Timișoara.

Sunt încântat și bucuros pentru începerea activității mele de medic specialist în cadrul spitalului din Cugir, unde consider că mă pot dezvolta destul de mult din punct de vedere profesional.

Doresc să mulțumesc echipei de conducere a spitalului din Cugir pentru felul în care am fost acceptat și primit, și sper ca această colaborare să fie una de lungă durată”, a declarat domnul doctor.

