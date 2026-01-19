Sport

Metalurgistul Cugir, reunire cu 23 de jucători și două noutăți, Mateiciuc și Sălăjan

Divizionara terță Metalurgistul Cugir, reunire cu 23 de jucători și două noutăți sub comanda lui Lucian Itu.

Metalurgistul Cugir, echipă clasată pe locul al treilea în Seria 7 din Liga 3, a avut primul antrenament din 2026, ședință de pregătire desfășurată pe „Arena Cugir”, într-un autentic decor de iarnă, la care au participat 23 de jucători, între care două noutăți, atacantul Mateiciuc (Cettate Suceava) și fundașul Sălăjan (SCM Zalău).

Citește și: George Mâlnă, golgheterul Metalurgistul Cugir, la Gloria Bistrița, în probe!

„Roș-albaștrii” sunt pe poziția a treia a ierarhiei Seriei 7 din eșalonul terț, iar obiectivul etse calificarea în play-off.

Momentan George Mâlnă se pregătește cu divizionara secundă Gloria Bistrița, însă nu e sigur că va rămâne. Au plecat Cristache și nigerianul Agbomoniyi, ajuns la Unirea DMO, la fel ca ghanzezul Gogo Nai (ex-Cil Blaj).

Reunirea este programată în 19 ianuarie, cu un stagiu centralizat de pregătire, cu o durată de două săptămâni, pe plan local. S-a găsit adversar pentru primul amical al anului, în 24 ianuarie, cu Viitorul Sântimbru, liderul din SuperLiga Alba (există posibilitatea să se dispute vineri), țintarul jocurilor de verificare cuprinzând și alte 4 întâlniri: ACS Mediaș (31 ianuarie), Minerul Lupeni (7 februarie), CSM Deva (14 februarie) și Unirea DMO (21 februarie).

Startul sezonului de primăvară se va da acasă, în 27 februarie, cu un derby „de Alba”, cu CSU Alba Iulia.

Lotul prezent: R. Pop, Berța, Perjeriu – Tăban, Liubashov, S. Itu, Vitinha, Kiraly, Goronea, Suciu, Șaucă, Petra, P. Păcurar, P. Pahone, Bura, Udrea, Trif, G. Andriuc (junior), Cuțitei (junior), Cunțan, Mihăilă, Sălăjan și Mateiciuc.

Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)

