Metalurgistul Cugir, reunire cu 23 de jucători și două noutăți, Mateiciuc și Sălăjan
Divizionara terță Metalurgistul Cugir, reunire cu 23 de jucători și două noutăți sub comanda lui Lucian Itu.
Metalurgistul Cugir, echipă clasată pe locul al treilea în Seria 7 din Liga 3, a avut primul antrenament din 2026, ședință de pregătire desfășurată pe „Arena Cugir”, într-un autentic decor de iarnă, la care au participat 23 de jucători, între care două noutăți, atacantul Mateiciuc (Cettate Suceava) și fundașul Sălăjan (SCM Zalău).
Citește și: George Mâlnă, golgheterul Metalurgistul Cugir, la Gloria Bistrița, în probe!
„Roș-albaștrii” sunt pe poziția a treia a ierarhiei Seriei 7 din eșalonul terț, iar obiectivul etse calificarea în play-off.
Momentan George Mâlnă se pregătește cu divizionara secundă Gloria Bistrița, însă nu e sigur că va rămâne. Au plecat Cristache și nigerianul Agbomoniyi, ajuns la Unirea DMO, la fel ca ghanzezul Gogo Nai (ex-Cil Blaj).
Reunirea este programată în 19 ianuarie, cu un stagiu centralizat de pregătire, cu o durată de două săptămâni, pe plan local. S-a găsit adversar pentru primul amical al anului, în 24 ianuarie, cu Viitorul Sântimbru, liderul din SuperLiga Alba (există posibilitatea să se dispute vineri), țintarul jocurilor de verificare cuprinzând și alte 4 întâlniri: ACS Mediaș (31 ianuarie), Minerul Lupeni (7 februarie), CSM Deva (14 februarie) și Unirea DMO (21 februarie).
Startul sezonului de primăvară se va da acasă, în 27 februarie, cu un derby „de Alba”, cu CSU Alba Iulia.
Lotul prezent: R. Pop, Berța, Perjeriu – Tăban, Liubashov, S. Itu, Vitinha, Kiraly, Goronea, Suciu, Șaucă, Petra, P. Păcurar, P. Pahone, Bura, Udrea, Trif, G. Andriuc (junior), Cuțitei (junior), Cunțan, Mihăilă, Sălăjan și Mateiciuc.
Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Campionatul Județean de Fotbal în Sală 2026, ediția a noua | Etapa întâi, la Jidvei, Aiud, Vințu de Jos și Sebeș, duminică, 25 ianuarie
Campionatul Județean de Fotbal în Sală 2026, ediția a noua, debutează la finele săptămânii | Etapa întâi, la Jidvei, Aiud, Vințu de Jos și Sebeș, duminică, 25 ianuarie La Campionatul de Fotbal în Sala 2026, ediția a noua, competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, participă 20 de echipe, iar primele meciuri sunt programate […]
Robert Vuțu (Academia Șona), golgheter în Campionatul Under17-Under 16, cu 24 de reușite
Robert Vuțu (Academia Șona), golgheter în Campionatul Under17-Under 16, cu 24 de reușite, un randament impresionant Robert Viorel Vuțu (Academia Șona) este golgheterul Campionatului Under 17-Under 16, competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba. Primul marcator al competiției juvenile a realizat un număr impresionat de goluri, 24, în 10 etape, mai mult de jumătate […]
FOTO: Cinci înotători de la LPS Alba Iulia, la Sprint With The Stars, alături de legendarul David Popovici și nume mari ale natației mondiale!
Cinci înotători de la LPS Alba Iulia au concurat la Sprint With The Stars, alături de legendarul David Popovici și nume mari ale natației mondiale prezente la Otopeni. Cinci reprezentanți ai Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia au participat la Sprint With The Stars, alături de legendarul David Popovici și nume mari ale natației mondiale. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Imagini VIRALE de pe o pârtie din România: O femeie în fustă, coborâtă de un jandarm din zona destinată schiorilor. ,,Pârtia de schi nu este podium de modă”
Imagini VIRALE de pe o pârtie din România: O femeie în fustă, coborâtă de un jandarm din zona destinată schiorilor....
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele!
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele! Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online...
Știrea Zilei
Accident MORTAL pe DN 7: O persoană a DECEDAT și alta este în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două mașini
Accident MORTAL pe DN 7: O persoană a DECEDAT și alta este în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două...
Economistul Radu Georgescu, despre economia României: ,,Pentru a plăti dobânzile foarte mari, Guvernul trebuie să ia împrumuturi și mai mari”
Economistul Radu Georgescu, despre economia României: ,,Pentru a plăti dobânzile foarte mari, Guvernul trebuie să ia împrumuturi și mai mari”...
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 14.500 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 12-16 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 14.500 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 12-16 ianuarie 2026:...
FOTO | 13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați
13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...