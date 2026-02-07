Meci amical, CIL Blaj – Inter Sibiu 1-2 (0-2) | Echipa din „Mica Romă”, la prima înfrângere în jocurile de verificare

În partida de verificare dintre CIL Blaj și Inter Sibiu, cele două divizionare terțe care activează în serii diferite, vizitatorii s-au impus cu scorul de 2-1 (2-0), golul gazdelor fiind marcat de Macarie (87).

Pentru echipa din „Mica Romă” este primul insucces în meciurile amicale, după 6-2 cu Academica Tg. Mureș, 5-1 cu CSU Alba Iulia și 2-2, la mijlocul săptămânii, cu divizionara secundă CSC Șelimbăr.

CIL: R. Damian (46, Păduraru) – Vodă (46, Maghiari), R. Popa (46, Jica), Csiki (75, Roșca), Boldea (75, Frățilă), Taifas (75, Drăgan), Alves, Tineiu (46, Micu-Cristea), Istrate (75, Gliga), Gallini (46, Cîrstean), Lungar (46, Macarie); nu au intrat Ivan, Ntim, Mensah, Cristea, Al. Costea (accidentați). Antrenor Daniel Tătar.

CIL mai are întâlniri test cu Inter Star Sibiu (miercuri, 11 februarie), AFC Agnita (13/14 februarie) și Sănătatea Cluj (21 februarie).

