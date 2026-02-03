VIDEO: CIL Blaj și-a găsit atacant: Franco Gallini, jucător argentiniano-italian! Miercuri, amical cu CSC Șelimbăr

CIL Blaj și-a găsit atacant: Franco Gallini, jucător argentiniano-italian, venit din Croația

Divizionara terță CIL Blaj s-a găsit atacant, pe Franco Gallini (26 de ani), jucătorul italiano-argentinian care ultima dată a evoluat în Croația la NK Radnicki Zupanja.

Citește și: FOTO: Divizionara terță CIL Blaj a demarat pregătirile | Nigerianul Idowu, sub comanda lui Daniel Tătar

Nou-venitul în echipa din „Mica Romă” poate debuta la noua sa formație miercuri, 4 februarie, cu prilejul jocului amicat cu CSC Șelimbăr, ora 12.00, la Blaj.

Vârful de atac, venit în premieră în România, a evoluat la formații din Argentina, țara sa natală (CA Trgre, Acassuso, Colegiales), iar din 2021 a ajuns în Italia, unde a jucat la echipe din categoriile inferioare (Piedimulera sau Sant’Antonio Abate 1971), până în vară.

Echipa din „Mica Romă” are țintă pentru postul de vârf jucătorii stranieri. În prima parte a campionatului l-a avut pe ghanezul Gogo Nai (plecat la Unirea DMO), iar la startul pregătirii s-a regăsit nigerianul Abimbola Idowu (24 ani, ligile inferioare din Polonia), la care s-a renunțat ulterior.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI