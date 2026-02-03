VIDEO: CIL Blaj și-a găsit atacant: Franco Gallini, jucător argentiniano-italian! Miercuri, amical cu CSC Șelimbăr
CIL Blaj și-a găsit atacant: Franco Gallini, jucător argentiniano-italian, venit din Croația
Divizionara terță CIL Blaj s-a găsit atacant, pe Franco Gallini (26 de ani), jucătorul italiano-argentinian care ultima dată a evoluat în Croația la NK Radnicki Zupanja.
Citește și: FOTO: Divizionara terță CIL Blaj a demarat pregătirile | Nigerianul Idowu, sub comanda lui Daniel Tătar
Nou-venitul în echipa din „Mica Romă” poate debuta la noua sa formație miercuri, 4 februarie, cu prilejul jocului amicat cu CSC Șelimbăr, ora 12.00, la Blaj.
Vârful de atac, venit în premieră în România, a evoluat la formații din Argentina, țara sa natală (CA Trgre, Acassuso, Colegiales), iar din 2021 a ajuns în Italia, unde a jucat la echipe din categoriile inferioare (Piedimulera sau Sant’Antonio Abate 1971), până în vară.
Echipa din „Mica Romă” are țintă pentru postul de vârf jucătorii stranieri. În prima parte a campionatului l-a avut pe ghanezul Gogo Nai (plecat la Unirea DMO), iar la startul pregătirii s-a regăsit nigerianul Abimbola Idowu (24 ani, ligile inferioare din Polonia), la care s-a renunțat ulterior.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur la Transylvania Open 2026 | Înfrângere cu Olga Danilovic, scor 4-6, 3-6
Miriam Bulgaru a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open 2026, după înfrângerea cu Olga Danilovic, scor 4-6, 3-6 Miriam Bulgaru, legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu Olga Danilovic (Serbia, 25 de ani, 82 WTA, favorita 7), într-un duel care se anunța extrem de dificil Citește și: Miriam Bulgaru eliminată în primul […]
CSM Unirea Alba Iulia, cantonament extern în Antalya, începând de marți | 27 de jucători în lotul grupării din Cetatea Marii Uniri
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, cantonament extern în Antalya, începând de marți | 27 de jucători în lotul grupării din Cetatea Marii Uniri CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, efectuează, începând de marți, 3 februarie, un cantonament centralizat în Antalya, locația fiind Aydinbay Queen’s Hotel & Spa din Belek Citește […]
Cuprirom Abrud – Fortuna Lunca Mureșului și VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni, semifinalele Campionatului Județean de Fotbal în Sală! Campioana o vom cunoaște duminică, 8 februarie, la Sebeș
Cuprirom Abrud – Fortuna Lunca Mureșului și VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni, semifinalele Campionatului Județean de Fotbal în Sală, duminică, 8 februarie, la Sebeș Cuprirom Abrud – Fortuna Lunca Mureșului și VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni sunt cele două semifinale ale Campionatului Județean de Fotbal în Sală, ediția a noua. Atractiva competiție […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
3 februarie 2026 | 16 persoane salvate din incendii în România în ultimele 24 de ore
16 persoane salvate din incendii în România în ultimele 24 de ore Salvatorii au intervenit, în prima zi a acestei...
Care vor fi debitele râurilor din România în februarie 2026. Formațiuni de gheață pe râurile de munte: Prognoză hidrologică
Care vor fi debitele râurilor din România în februarie 2026. Formațiuni de gheață pe râurile de munte: Prognoză hidrologică Debitele...
Știrea Zilei
FOTO | Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o cămăruță pentru bunica Victoria, o vârstnică rămasă în plină iarnă fără casă, în urma unui incendiu
Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o...
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu apel
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu...
Curier Județean
UPDATE | INCENDIU între Fărău și Alecuș: Arde acoperișul a două locuințe. Un bărbat, care a suferit un atac de panică, asistat de medici la fața locului
INCENDIU între Fărău și Alecuș: Arde acoperișul a două locuințe. Un bărbat, care a suferit un atac de panică, asistat...
Tânără din Alba, transportată la spital după un ACCIDENT pe șoseaua Alba Iulia din Sibiu: Un tânăr șofer, vinovat de producerea coliziunii
Tânără din Alba, transportată la spital după un ACCIDENT pe șoseaua Alba Iulia din Sibiu: Un tânăr șofer, vinovat de...
Politică Administrație
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...