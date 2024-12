Masă specială de Crăciun la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Cu ce bunătăți vor fi serviți pacienții internați în perioada sărbătorilor

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia au anunțat faptul că, le vor face o bucurie pacienților care își petrec Crăciunul departe de familie. Aceștia au pregătit un meniu special de sărbători pe care persoanele fără restricții alimentare îl pot savura.

De asemenea, Biserica din curtea spitalului va oficia slujba de Crăciun.

„Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia pregătește un meniu special pentru pacienți, cu ocazia Crăciunului, întrucât ne dorim ca aceștia să simtă cât mai puțin posibil faptul că se află pe un pat de spital și nu acasă, alături de familiile lor, așa cum își dorește fiecare dintre noi.

Astfel, în ajunul Crăciunului, una dintre mesele pregătite este friptură de pui, cu garnitură orez mozaic și salata de sfeclă roșie (la finalul mesei pacienții vor primi clementine). În ziua de Crăciun, una dintre mese va conține sarmale sau friptură de vită cu cartofi aurii și o salată. Ca desert vor fi oferite portocale și cozonac cu nucă. În a doua zi de Crăciun, pacienții vor primi ciorbă bihoreană (cu carne de curcan) și grătar din piept de curcan, garnitură de cuș cuș și legume mexicane.

De precizat este că pacienții care au restricții alimentare vor primi în continuare preparate cu respectarea regimului alimentar și a indicațiilor medicilor care le-au prescris.

În acest an, pe toate secțiile spitalului am avut colindători și am împodobit câte un brad. La biserica din curtea spitalului au fost oficiate slujbe religioase pe durata întregului post și vor fi oficiate și cu ocazia Crăciunului. Toate acestea sunt realizate deoarece ne dorim ca pacienții să resimtă cât mai mult posibil spiritul și bucuria Crăciunului”, au transmis reprezentanții SJU Alba Iulia, pe pagina de Facebook.

