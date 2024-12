VIDEO | Magia Crăciunului la Spitalul Județean Alba: Brazi împodobiți pe toate secțiile și colinde pentru pacienți, personal și vizitatori

La Spitalul Județean Alba, magia Crăciunului a cuprins întreaga instituție spre bucuria pacienților, personalului medical și vizitatorilor. Toate secțiile au fost decorate cu brazi de Crăciun frumos împodobiți și ornamente specifice sărbătorilor de iarnă, iar pe holul spitalului răsună colinde.

Managerul spitalului, Diana Mârza, a declarat pentru ZiarulUnirea.ro, că anul acesta au fost aduse îmbunătățiri semnificative față de anii trecuți, decorarea fiind extinsă pentru a acoperi atât spațiile vechi, cât și cele noi ale spitalului.

„În ambulator și pe holurile spitalului este muzică ambientală, iar în rest am împodobit peste tot. Brazii i-am avut încă de anul trecut, inclusiv în ambulatorul vechi, dar anul acesta am venit cu ceva nou. Am decorat și partea nouă a ambulatoriului, am pus ghirlande, coronițe cu brăduleț pe uși și am cumpărat suplimentar decorațiuni pentru secții, din venituri proprii,” a spus Diana Mârza.

Atmosfera festivă este completată de sonorizarea cu colinde, prezentă atât în ambulator, cât și la intrarea în spital. În plus, anul acesta, au fost montați patru brazi în ambulator, iar pacienții și vizitatorii au fost încântați de surpriza găsită în spital. „Am pus și bomboane de pom, iar reacțiile au fost extraordinare. Persoanele care intră în spital sunt foarte impresionate. Chiar și reprezentanții medicali ne-au spus că nu au mai văzut așa ceva nicăieri în țară,” a adăugat managerul.

Pe lângă decoruri, spitalul pregătește activități și surprize pentru pacienții internați. „Întotdeauna le oferim cadouri copiilor internați pe secția de pediatrie, iar pe celelalte secții colindăm pacienții și le oferim un meniu special de Crăciun, cu cozonac și alte produse festive,” a menționat Diana Mârza.

Instituția își dorește ca această inițiativă să devină o tradiție și în anii următori atmosfera festivă să fie îmbunătățită. „Față de anul trecut, acum avem patru brazi în ambulator, sonorizare și ghirlande care fac diferența. La anul ne dorim să fie și mai frumos,” a spus managerul spitalului.

Cu siguranță această inițiativă va aduce un strop de bucurie și speranță în această perioadă festivă, mai ales pentru cei care își petrec sărbătorile pe un pat de spital, departe de familie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI