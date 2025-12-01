Marți, 2 decembrie, Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul, în Liga Campionilor | Confruntare stelară în „Alba Blaj” Arena

Marți, 2 decembrie, Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul, în Liga Campionilor, la ora 18.00 | Confruntare stelară în „Alba Blaj” Arena

Marți, 2 decembrie, la ora 18.00, se dispută partida dintre Volei Alba Blaj și VakifBank Istanbul, contând pentru etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Este o confruntare stelară în „Alba Blaj” Arena, formația din Turcia fiind cea mai galonată grupare care activează în competiția continentală.

Polivalenta din „Mica Romă” găzduiește cel mai important adversar de la inaugurare, întâlnirea cu reprezentanta Turciei fiind sinonimă, de plidă cu o descindere a celebrului club Real Madrid, la fotbal.

*Constelație de vedere internaționale

VakifBank Istanbul, formația cu care Blajul s-a duelat o singură dată, în 2018, acum 7 ani, la București, în finala Ligii Campionilor, la cea cea mai importantă performanță a voleiului feminin autohton din ultimele 3 decenii, are o distibuție senzațională. Italianul Giovanni Guidetti beneficiază de jucătoare de talie mondială, precum celebra Tijana Boskovic (Serbia, care a mai evoluat contra Blajului cu Ekzacibsi Istanbul în semifinalele Cupei CEV, în 2022), Chiaka Ogbogu (USA), Zehra Gunes (Turcia) sau Helena Cazaute (Franța).

„Avem două meciuri extrem de dificile! Savino Del Bene Scandicci și VakifBank Istanbul nu sunt doar două echipe foarte bune, pentru că, probabil, ambele se află între primele cinci echipe ale lumii! Va fi greu să ne facem jocul așa cum vrem noi, dar cu siguranță vom încerca să oferim cel mai bun volei posibil. Pentru noi este și o ocazie foarte bună să folosim aceste meciuri pentru a ne ridica nivelul de joc în perspectiva celor din competițiile interne”, a preecizat antrenorul spaniol Guillermo Naranjo Hermandez. De altfel, selecționerul României, provocat să alcătuiască o echipă de start ideală, le-a inclus pe Tijana Boskovic și Chiaka Ogbogu, într-o echipă de vis!

În ediția curentă, în Turcia, Vakifbank are 8 victorii din tot atâtea meciuri și conduce ierarhia, fiind deținătoarea titlului. În ediția trecută a Ligii Campionilor, adjudecată de Conegliano, a terminat pe locul 4. În doar cinci zile, Volei Alba Blaj se va duela cu două superputeri din voleiul feminin mondial, Savino Del Bene Scandicci și VakifBank Istanbul!

VakifBank Istanbul este cea mai titrată echipă care va juca la Blaj, în Alba Blaj Arena, iar pentru mulți dintre iubitorii voleiului din România va fi o ocazie unică de a vedea pe viu un colos al voleiului feminin! Campioana Turciei (are 13 titluri naționale) a câștigat de 6 ori Liga Campionilor (ultima dată în 2023), a jucat finala de alte 5 ori și a terminat pe locul al treilea de 3 ori. Pe plan european, VakifBank Istanbul mai are în palmares o Cupă CEV și o Cupă Challenge, iar la nivel mondial se laudă cu 5 titluri de campioană mondială a cluburilor, se arată în prezentarea făcută de CSM Volei Alba Blaj

Foto: CEV

