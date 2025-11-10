Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați în Napoli, Italia. Anunțul Poliției

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Napoli, Italia. Anunțul Poliției

Manelistul Dani Mocanu a fost ridicat de către polițiști în localitatea Casola di Napoli, via Gesini 63, provincia Napoli, împreună cu fratele său Mocanu Ionuț Nando. Poliția Română a făcut anunțul.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent petrecut în vara anului 2022. Preț de mai multe zile, cei doi bărbați au fost de negăsit.

Ancheta a fost declanșată ca urmare a unui atac care a avut loc în seara de 18 august 2022. Potrivit dosarului, Dani Mocanu, alături de fratele său, Nando, și alți participanți, ar fi agresat doi bărbați, lovindu-i repetat cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

