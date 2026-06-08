INCENDIU la un foișor din Miraslău, satul Decea: Intervin pompierii din Aiud

Un incendiu a izbucnit luni după-masa la o anexă gospodărească din Miraslău. Intervin pompierii din Aiud cu 2 autospeciale.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în comuna Miraslău, satul Decea.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească (foișor).

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Foto: arhivă

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