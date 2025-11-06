Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare. Incidentul violent din 2022 i-a adus sentința DEFINITIVĂ

Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent petrecut în vara anului 2022.

Ancheta a fost declanșată ca urmare a unui atac care a avut loc în seara de 18 august 2022. Potrivit dosarului, Dani Mocanu, alături de fratele său, Nando, și alți participanți, ar fi agresat doi bărbați, lovindu-i repetat cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică.

Imagini-cheie în anchetă

Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere. În înregistrări se observă cum Dani Mocanu imobilizează una dintre victime, în timp ce fratele său folosește bara metalică pentru a lovi.

Una dintre victime a suferit o fractură craniană și, potrivit medicilor, are sechele permanente. Bărbatul trebuie să efectueze investigații RMN la fiecare șase luni pe viață.

Poziția inculpatului și acuzațiile procurorilor

Deși probele video sunt clare, Dani Mocanu a negat acuzațiile, susținând că ar fi intervenit doar pentru a opri conflictul. Victima și procurorii au afirmat contrariul, arătând că artistul a avut un rol direct în agresiune.

După incident, Dani Mocanu a fost plasat în arest la domiciliu pentru un an și patru luni, măsură ulterior înlocuită cu control judiciar, informează Antena 3 CNN.

