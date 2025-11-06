Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă căutările

Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, nu au fost găsiți la locuința lor din Ștefănești, Argeș, de polițiștii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepsei. Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare, iar fratele său la șapte ani, după ce, în 2022, ar fi bătut cu ranga un bărbat într-o stație de carburanți.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, pe 6 noiembrie polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș au primit două mandate de executare a pedepsei, pentru doi bărbați de 35 și 33 de ani, condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice. În baza acestor mandate, polițiștii au verificat domiciliul celor doi, fără succes. Verificările continuă pentru depistarea și aducerea lor la penitenciar.

Deciziile instanțelor arată că, inițial, Dani Mocanu fusese condamnat la cinci ani și nouă luni, însă Curtea de Apel Brașov i-a redus pedeapsa la patru ani. În cazul fratelui său, Ionuț Nando Mocanu, pedeapsa inițială de șase ani și patru luni a fost majorată la șapte ani de aceeași instanță.

Totodată, cei doi trebuie să plătească 40.000 de euro victimei și cheltuielile de spitalizare, conform deciziei definitive a Curții de Apel Brașov.

