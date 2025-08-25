MÂINE | „Armonia Artelor”, salon literar și întâlnire cu artele plastice la Sebeș: Expoziție, momente de lectură și proiecție de film la Muzeul Municipal „Ioan Raica”
„Armonia Artelor”, salon literar și întâlnire cu artele plastice la Sebeș: Expoziție, momente de lectură și proiecție de film la Muzeul Municipal „Ioan Raica”
Marți, 26 august 2025, începând cu ora 18.00, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș găzduiește, în spațiul grădinii interioare, evenimentul cultural „Armonia Artelor” – Salon literar și întâlnire cu artele plastice.
Evenimentul reunește artiști plastici locali și membri ai Cenaclului Literar „Lucian Blaga” Sebeș, oferind publicului prilejul de a se bucura de un dialog între literatura contemporană și artele vizuale.
Citește și: Activități dedicate copiilor la Festivalul „Armonii în Sebeș” 2025: Premierea șefilor de promoție și a elevilor cu rezultate remarcabile la evaluarea națională și bacalaureat, momente artistice, parc de distracții și activități sportive și creative
”Ne vor dărui din inspirația și talentul lor, prin creații literare și momente de lectură, scriitori ai municipiului Sebeș: Maria-Cornelia Postescu, Rafila Maniu, Ana Borcea, Rodica Eleonora Plop, Corina-Ofelia Corpodean, Gheorghe Crișan, Constantin Damian, Eugenia Voina și Camelia Tincu.
Ne vom bucura de o veritabilă expoziție de artă plastică, într-un cadru menit să pună în valoare patrimoniul cultural și artistic al comunității. Expun valoroșii pictori ai urbei noastre în mare sărbătoare: Aurel Sîrbu, Eugen Măcinic, Dori Susan, Camelia Sanda Zurman, Voicu Preja, Dan Popescu, Ilie Tomescu, Alexandru Moga, Andrei Cristian, Marieta Constantin, Ioan Fulea, Maria Sofrone, Isabelle Susan, Elena Anghel, Nelica Duiculete, Liana Mihaiu, Sabina Dreghiciu, Rodica Eleonora Plop, Beatrice Susan, Florina Presecan, Ana Bogar, Eda Wittenberg, Dina Pătruțu, Viorica Pătruțu, Geta Maria Mariș Guju, Corina Ofelia Corpodean, Maria Stăvar, Adriana Măcinic și Ana Drăgușin.
Acest eveniment se înscrie în programul dedicat celebrării Municipiului, „Armonii în Sebeș”, subliniind rolul pe care cultura și arta îl au în viața Sebeșului.
Seara se va încheia cu proiecția filmului „Cu drag, Van Gogh” (2017, un film nominalizat la Oscar și Globul de Aur, AP 12).
Vă așteptăm cu drag să fiți parte din această sărbătoare a sufletului, în inima Sebeșului!”, au transmis organizatorii.
