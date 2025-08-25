Activități dedicate copiilor la Festivalul „Armonii în Sebeș” 2025: Premierea șefilor de promoție și a elevilor cu rezultate remarcabile la evaluarea națională și bacalaureat, momente artistice, parc de distracții și activități sportive și creative

Activități dedicate copiilor la Festivalul „Armonii în Sebeș” 2025: Premierea șefilor de promoție și a elevilor cu rezultate remarcabile la evaluarea națională și bacalaureat, momente artistice și parc de distracții

Programul Festivalului ”Armonii în Sebeș” 2025 cuprinde numeroase activități dedicate copiilor. VOr fi premiați șefii de promoție, dar și elevii cu rezultate remarcabile la evaluarea națională și bacalaureat.

Copiii se pot bucura și de parcul de distracții, de momente artistice, teatru și activități creative și sportive.

”La finalul de săptămână 22-24 august i-am cunoscut pe cei mai buni cicloaventurieri din oraș, peste 100 de copii participând la competiția pe două roți care tinde să devină o tradiție la Sebeș.

Programul nostru este în plină desfășurare, toți copiii fiind invitați să se bucure de soare și de activitățile care le sunt dedicate”, au transmis organizatorii.

MARȚI, 26 AUGUST 2025

Ora 11.00, Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm: „Cărăbușul de aramă” – lecturi, muzică și teatru pentru copii. Participă: trupele de teatru Pied Piper și Gepetto – coord. Lavinia Kamla, Alexandra Pamfilie

MIERCURI, 27 AUGUST 2025

COPIII ÎN ARMONIA ORAȘULUI

Ora 10.00, Școala din Răhău – activități creative pentru copii

Ora 11.00, Locul de joacă din Petrești – activități creative pentru copii

Ora 17.00, Curtea Școlii „M. Kogălniceanu” – activități creative pentru copii

Ora 18.00, Foișorul din Parcul Tineretului – activități creative pentru copii

Cu participarea trupelor de teatru pentru copii Gepetto și Pied Piper

Ora 18.30, Aula Primăriei Municipiului Sebeș: Festivitatea de premiere a șefilor de promoție și a elevilor care au obținut rezultate remarcabile la examenele de evaluare națională și bacalaureat

Ora 19.30, Parcul Tineretului: momente artistice cu Școala de muzică „DoReMi”, Cavalerii de Mühlbach, Trupa de Dansuri Săsești Sebeș, Fanfara din Petrești

Ora 20.30, Parcul Tineretului – proiecție cinematografică pentru copii: „BUFFALO KIDS” (2024, animație)

În weekend-ul 29 – 31 AUGUST 2025, la baza sportivă „Pielarul” are loc CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL JUNIORI, ediția I (juniori under 9 și under 11): 29 august – 30 august între orele 10.00 – 19.00; iar duminică, 31 august, între orele 10.00 – 14.00.

În weekend-ul 29 – 31 AUGUST 2025, între orele 16.00 – 24.00, Parcul Arini: parc de distracții

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI