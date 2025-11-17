Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Peste 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizat printr-un poriect depus de către Primărie. Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde proiectului.
Astfel, următoare străzi urmează să fie modernizate: N. Balcescu, Cetatii, Ghe. Doja, Garii, Luncilor, I. Slavici, Vilcelelor, Salcamilor,Stavar, Stiurt, R. Vladimirescu, Dealului, Drajii, Calea Bradului, Oborului, O. Goga, Panduri, G. Cornii, potrivit proiectului ,,Modernizare strazi in orasul Abrud, judetul Alba ”.
Potrivit documentației studiate, sistemul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:
Sistem rutier nou:
- 4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica BA16;
- 5 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD22,4;
- 15 cm strat de baza din piatra sparta;
- 30 cm strat de fundatie din balast;
- 15 cm strat de forma din deseuri de cariera;
Structura trotuare:
- latimea de 1 m .
- 6 cm pavaj pietonal prefabricat;
- 5 cm strat de nisip (sorturi 0-4 si 8-16)
- 15 cm strat din piatra sparta;
- 20 cm strat din balast;
Prin obiectivul de investiții se urmărește reabilitarea unor străzi din oraşul Abrud, astfel, 7099 de metri de drumuri urmează să fie modernizat.
