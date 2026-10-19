Măceșele, micul miracol al toamnei: Cum pot aceste fructe să întărească organismul și să țină bolile la distanță

Bogate în vitamina C, antioxidanți și compuși bioactivi, măceșele se numără printre cele mai valoroase fructe sălbatice ale toamnei. De la susținerea funcției imunitare până la posibile beneficii pentru articulații, aceste fructe roșii ascund un potențial remarcabil. Cât este însă adevăr științific și cât ține de tradiția populară?

Toamna aduce în prim-plan unul dintre cele mai cunoscute daruri ale naturii: măceșele, fructele arbuștilor de trandafir sălbatic, apreciate de generații întregi pentru gustul lor acrișor și întrebuințările medicinale tradiționale. Folosite sub formă de ceai, sirop, dulceață sau pulbere, acestea sunt astăzi și în atenția cercetătorilor, datorită conținutului de vitamine și substanțe antioxidante.

Un concentrat natural de vitamina C

Principalul atu nutrițional al măceșelor este conținutul lor de vitamina C, esențială pentru funcționarea normală a sistemului imunitar, formarea colagenului și protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Cantitatea de vitamina C poate varia considerabil în funcție de specie, gradul de maturitate, condițiile de păstrare și metoda de preparare.

Vitamina C contribuie și la absorbția fierului din alimentele de origine vegetală, un aspect important mai ales pentru persoanele care consumă puține produse de origine animală.

Totuși, măceșele nu reprezintă un scut împotriva tuturor infecțiilor. O alimentație echilibrată, somnul suficient, activitatea fizică și vaccinarea, atunci când este recomandată, rămân măsuri importante pentru menținerea sănătății.

Antioxidanți care protejează celulele

Pe lângă vitamina C, măceșele conțin carotenoizi, polifenoli și alți compuși cu activitate antioxidantă. Aceștia pot contribui la limitarea efectelor stresului oxidativ, proces asociat cu îmbătrânirea celulară și cu numeroase afecțiuni cronice.

Prezența acestor substanțe face din măceșe un aliment valoros într-o dietă variată. Este important, însă, să nu confundăm activitatea antioxidantă observată în laborator cu demonstrarea prevenirii sau vindecării unei boli la om. Pentru multe dintre efectele promovate în cazul măceșelor sunt încă necesare studii clinice mai ample.

Pot ajuta măceșele articulațiile?

Unul dintre domeniile în care măceșele au atras interesul cercetătorilor este sănătatea articulațiilor. Unele studii clinice, realizate cu preparate standardizate din măceșe, sugerează că acestea ar putea reduce într-o anumită măsură durerea și rigiditatea la unele persoane cu artroză.

Rezultatele sunt promițătoare, dar nu definitive. Efectele observate în cazul anumitor pulberi sau extracte nu pot fi atribuite automat ceaiului, siropului ori dulceții de măceșe. De asemenea, aceste produse nu înlocuiesc tratamentul recomandat de medic.

Digestie, tranzit intestinal și sațietate

Pulpa măceșelor conține fibre alimentare, care pot contribui la funcționarea normală a tranzitului intestinal și la menținerea unei digestii sănătoase. În funcție de produs, o parte dintre fibre se poate pierde în timpul procesării sau poate rămâne în reziduurile rezultate după strecurare.

Consumul fructelor sub formă de preparate care păstrează pulpa poate aduce fibre în alimentație. În schimb, siropurile îndulcite pot furniza cantități importante de zahăr, astfel încât moderația este esențială, mai ales pentru persoanele care trebuie să își controleze glicemia sau aportul caloric.

Cum se consumă corect măceșele?

Ceaiul de măceșe este una dintre cele mai populare modalități de consum. Pentru a limita pierderile de vitamina C, este util să se evite fierberea îndelungată și să se respecte instrucțiunile de preparare ale produsului. Vitamina C este sensibilă la căldură, oxigen și depozitare prelungită, astfel că un ceai de măceșe nu furnizează neapărat aceeași cantitate de vitamină ca fructele proaspete.

Pulberea din măceșe poate fi adăugată în iaurt sau în alte preparate reci, dacă eticheta produsului permite acest lucru. Dulceața și siropul rămân opțiuni tradiționale, dar conținutul de zahăr trebuie luat în calcul.

Fructele trebuie identificate corect și pregătite corespunzător. Perișorii și semințele din interior pot provoca iritații mecanice ale gurii și tubului digestiv dacă ajung în preparate fără o prelucrare adecvată. De aceea, măceșele culese din natură trebuie curățate și procesate cu atenție.

Există contraindicații?

În cantitățile alimentare obișnuite, măceșele sunt în general bine tolerate de majoritatea oamenilor. Totuși, pot apărea tulburări digestive sau reacții alergice la persoanele sensibile.

Prudența este recomandată în cazul suplimentelor concentrate, mai ales pentru persoanele care urmează tratamente medicamentoase, au afecțiuni renale sau antecedente de calculi renali ori trebuie să respecte restricții medicale specifice. În astfel de situații, este indicat sfatul medicului sau al farmacistului înainte de utilizarea regulată a extractelor.

Nici măceșele, nici preparatele obținute din acestea nu trebuie considerate tratamente de sine stătătoare pentru infecții, boli inflamatorii sau alte afecțiuni.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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