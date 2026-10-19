Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 12-16 octombrie 2026: 8 persoane depistate muncind ,,la negru” în județ. Alte nereguli
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 12-16 octombrie 2026: 8 persoane depistate muncind ,,la negru” în județ. Alte nereguli
În perioada 12 – 16 octombrie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 387.000 de lei și au acordat 62 de avertismente în urma controalelor efectuate.
Prin Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
În perioada 12.10-16.10.2026 la nivelul ITM Alba s-a desfășurat Campania națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile: ,,construcții clădiri”-cod CAEN 41, ,,lucrări de geniu civil”-cod CAEN 42, ,,lucrări speciale de construcții”-cod CAEN 43.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 12.10.2026-16.10.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 34
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 1009
– femei: 354
Număr deficienţe constatate: 84
Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor:19
– 16 amenzi în cuantum de 353000 lei, din care 4 amenzi pentru muncă nedeclarată în cuantum de 320000 lei (8 persoane)
– 3 avertismente.
Principalele deficienţe constatate în controale :
-Primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
-nu au fost eliberate la încetarea contractelor individuale de muncă, adeverințele de vechime;
-neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-nu se conduce corect evidenta timpului lucrat;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale sunt incomplete;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
-contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 31
Număr deficienţe constatate: 67
Număr de măsuri dispuse: 67
Angajatori sancționați: 31
Nr. sancţiuni aplicate: 67
– 8 amenzi în cuantum de 34000 lei
– 59 avertismente.
Principalele deficienţe stabilite în controale :
-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Nu s-au reviziut instrucțiunile proprii SSM avînd în vedere activitățile desfășurate.
-Nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție în cadrul societății.
-Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
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