Parc fotovoltaic de aproape 1 MW la Aiud: Documentațiile pentru proiect, la aprobare în Consiliul Județean Alba

Consiliul Județean Alba are pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 22 octombrie 2026, două proiecte de hotărâre legate de investiția „Parc fotovoltaic, județul Alba”. Primul vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, iar al doilea aprobarea depunerii proiectului la un apel de finanțare din Fondul pentru Modernizare.

Unde va fi amplasat parcul

Parcul ar urma să fie construit în municipiul Aiud, pe un teren intravilan de 15.536 de metri pătrați din strada Ecaterina Varga, nr. 6. Terenul este proprietate publică a județului, iar Consiliul Județean îl are în administrare. Se află în imediata vecinătate a Spitalului de pneumoftiziologie Aiud și a făcut în trecut parte din unitatea spitalicească, cu funcțiuni de gospodărie anexă.

Potrivit documentelor, terenul este în prezent neamenajat și neîngrijit, parțial împrejmuit, cu un gard degradat. Inițiatorii susțin că această utilizare ar îmbunătăți și aspectul zonei.

Ce prevede proiectul

Sistemul fotovoltaic ar avea o putere instalată de 999,24 kWp, adică 0,99924 MW. Ar fi alcătuit din 1.514 panouri de 660 Wp fiecare și 8 invertoare de câte 125 kW. Instalația ar include și un sistem de stocare cu baterii, cu o capacitate totală de 2.089,92 kWh, repartizată pe 8 unități de câte 261,24 kWh.

Documentația mai prevede un post de transformare, gard perimetral, drum de acces și de incintă, sisteme de supraveghere, monitorizare și stingere a incendiilor, precum și o legătură electrică subterană pentru alimentarea de rezervă a consumatorului racordat direct. Sistemul va fi de tip on-grid, conectat la rețeaua națională. Puterea evacuată în rețea va fi limitată la 400 kW.

Potrivit studiului, simularea realizată cu programul PVGIS indică o producție medie anuală de circa 1.228 MWh. Evitarea emisiilor ar fi de aproximativ 723 de tone de CO₂ pe an, iar pe o perioadă de analiză de 20 de ani producția totală ar ajunge la circa 24.565 MWh.

Pentru cine se produce energia

Energia ar fi destinată autoconsumului Consiliului Județean și instituțiilor subordonate, precum spitale, instituții de cultură, muzee și DGASPC. Calculele pornesc de la consumul a 29 de locuri de consum din perioada mai 2025 – aprilie 2026 (942.771 kWh, din care s-au scăzut 6.115 kWh facturați la depozitul de ceramică). La acestea se adaugă estimările din două audituri energetice, pentru bazinul de înot din Sebeș (200.000 kWh/an) și pentru depozitul de ceramică (10.000 kWh/an). Rezultă un consum anual de referință de 1.146.656 kWh.

Autoritățile subliniază că sistemul ar crește autonomia energetică a instituțiilor, inclusiv a spitalului din Aiud, prin capacitatea de stocare în caz de întreruperi în rețea. Raportul de specialitate vorbește și despre o reducere a cheltuielilor cu energia electrică, care sunt suportate în prezent integral din bugetul local, și estimează recuperarea investiției „până la 7 ani”.

Costuri și finanțare

Valoarea totală a investiției este de 9.285.322,77 lei cu TVA, din care lucrările de construcții-montaj reprezintă 1.490.696,53 lei cu TVA. Durata estimată de execuție este de 22 de luni.

Finanțarea ar proveni din Fondul pentru Modernizare, prin apelul „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice”, lansat de Ministerul Energiei. Apelul este deschis între 28 septembrie și 20 noiembrie 2026, iar selecția se face după principiul „primul venit, primul evaluat”. Ghidul solicitantului a fost aprobat prin Ordinul nr. 1066/2026 al ministrului energiei.

Ajutorul maxim este de 900.000 de euro pe MW instalat, fără TVA. Cererea de finanțare menționează 0,999 MW, deoarece platforma de depunere permite un număr limitat de zecimale. Calculul este următorul: 899.100 de euro fără TVA, adică 1.087.911 euro cu TVA. La cursul de 5,2646 lei/euro, valabil la data întocmirii studiului (7 mai 2026), împărțirea valorilor proiectului este:

*valoarea totală: 9.285.322 lei cu TVA;

*valoarea eligibilă (ajutor nerambursabil solicitat): 5.727.416 lei cu TVA;

*valoarea neeligibilă: 3.557.906 lei cu TVA, care va fi asigurată din bugetul local al județului.

Proiectul de hotărâre prevede ca administrația județeană din Alba să acopere din bugetul propriu și eventualele cheltuieli declarate neeligibile pe parcursul implementării, precum și cheltuielile de funcționare și întreținere pe perioada de durabilitate. Finanțarea din Fondul pentru Modernizare depinde de declararea proiectului ca eligibil în urma selecției.

Ce vor vota consilierii județeni

Prin prima hotărâre (nr. 248) se aprobă documentația studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici. Prin a doua (nr. 249) se aprobă depunerea proiectului la apelul din Fondul pentru Modernizare, valoarea totală și defalcarea ei, angajamentul privind asigurarea cheltuielilor neeligibile și a celor de întreținere, precum și mandatarea președintelui Ion Dumitrel să reprezinte județul în relația cu finanțatorul și să semneze documentele aferente. Hotărârea de aprobare a proiectului este unul dintre documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare.

Documentația a primit avizul Comisiei tehnico-economice a Consiliului Județean (nr. 8 din 13 octombrie 2026), iar Direcția juridică a întocmit referate de legalitate favorabile pentru ambele proiecte. Proiectele vor fi analizate înainte de ședință de comisiile de specialitate ale Consiliului Județean. Ele nu sunt supuse procedurii transparenței decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003.

În raportul de specialitate se precizează că studiul de fezabilitate poate suferi modificări, impuse de cerințele finanțatorului sau de criteriile obligatorii de eligibilitate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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