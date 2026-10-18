Este recomandat consumul de pepene verde toamna? Ce beneficii și riscuri trebuie să cunoaștem
Este recomandat consumul de pepene verde toamna? Ce beneficii și riscuri trebuie să cunoaștem
Consumul de pepene verde toamna poate fi o opțiune sănătoasă, mai ales în primele săptămâni ale sezonului, când fructele provenite din culturile de vară se mai găsesc pe piață. Bogat în apă, pepenele verde contribuie la hidratarea organismului, un aspect important chiar și atunci când temperaturile încep să scadă.
Fructul conține vitamina C, vitamina A sub formă de carotenoizi și antioxidanți, inclusiv licopen, asociat cu protecția celulelor împotriva stresului oxidativ. De asemenea, are un conținut caloric relativ redus, ceea ce îl face potrivit pentru o alimentație echilibrată.
Specialiștii în nutriție recomandă consumul variat de fructe și legume pe tot parcursul anului, în funcție de disponibilitate și de nevoile individuale. Toamna, pepenele verde poate completa meniul zilnic, însă nu ar trebui să înlocuiască fructele de sezon, precum merele, perele, strugurii sau prunele. Un aspect important este proveniența fructului, deoarece pepenii comercializați în afara sezonului local pot proveni din import sau din culturi protejate.
Pentru siguranță, consumatorii ar trebui să aleagă fructe intacte, fără lovituri evidente, să le spele înainte de tăiere și să păstreze pulpa la frigider după deschidere.
Deși este în general bine tolerat, pepenele verde conține zaharuri naturale, iar porțiile mari pot influența glicemia, mai ales în cazul persoanelor cu diabet. În plus, cantitățile excesive pot provoca balonare sau disconfort digestiv persoanelor sensibile. Nu există dovezi solide că simplul consum de pepene verde în zilele răcoroase ar provoca răceli, acestea fiind cauzate în principal de virusuri.
Prin urmare, pepenele verde poate fi consumat și toamna, cu moderație, ca parte a unei diete diversificate, cu atenție la prospețime, păstrare și toleranța individuală.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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