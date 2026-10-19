FOTO | Flaviu Rădițoiu, noul președinte al USR Alba: Cine mai face parte din Biroul Județean
Flaviu Rădițoiu, noul președinte al USR Alba: Cine mai face parte din Biroul Județean
Delegații organizațiilor locale USR din Alba s-au reunit duminică, 18 octombrie 2026, pentru alegerea președintelui filialei județene și desemnarea membrilor Biroului Județean USR Alba.
În urma votului exprimat de participanții la Conferința Județeană, Flaviu Lucian Rădițoiu, membru USR din iunie 2020, a devenit președintele filialei județene.
Totodată, în cadrul Conferinței USR Alba a fost completat Biroul Județean al organizației, care îi are vicepreședinți pe Ioana Elena Rus – Alba Iulia, Sebastian Ștefani – președintele filialei USR Abrud, Ioan Radu Miclea – Cugir și Vlad Olariu – președintele filialei USR Aiud.
Din Biroul Județean mai fac parte, în calitate de membri, Adrian Buda, Coltor Nicoleta Alina, Bogdan Dogar, Călin Fleșer, Tünde Renata Giurgiu, Daniel Heiuș, Elena Ianc, Speranța – Florentina Lupu, Cosmina Maria Mariș, Muntean Napoleon, Lucian Panța, Viorel Rașcovici. Componența biroului județean este nouă în proporție de peste 70 la sută față de biroul anterior.
La eveniment au participat Diana Buzoianu – ministra Mediului, Irineu Darău – ministrul Economiei, Ruxandra Cibu-Deaconu – senator de Sibiu, Dan Barna – europarlamentar, Ciprian Rus – senator de Cluj, Oana Murariu – deputat de Cluj, Adrian Echert – deputat de Sibiu, Alexia Petrovai – președintele USR Tineret national. Prezența liderilor naționali și regionali USR la alegerile filialei arată susținerea lor fermă față de dezvoltarea filialei și oferă certitudinea unui parteneriat puternic.
Conform declarației președintelui USR Alba, Flaviu Lucian Rădițoiu, prioritatea principală a conducerii va fi construirea unei organizații puternice, unite, conectată direct cu cetățenii și în interiorul căreia opinia tuturor membrilor va fi importantă.
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