600.000 de doze de vaccin antigripal vor ajunge în farmaciile din România până la finalul lunii octombrie 2026

Aproximativ 600.000 de doze de vaccin antigripal injectabil urmează să fie distribuite farmaciilor din România până la sfârșitul lunii octombrie 2026. Mai mult de jumătate dintre acestea ar putea fi disponibile începând de săptămâna viitoare, potrivit unui anunț al Agenției Naționale a Medicamentului.

Anunțul vine după ce Ministerul Sănătății a transmis că în farmaciile din țară mai erau disponibile doar 45.000 de doze de vaccin antigripal.

Până la 11 octombrie 2026, aproximativ 256.000 de persoane se vaccinaseră împotriva gripei în România.

În același timp, sezonul gripal a început să ridice semne de îngrijorare. Vineri a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon rece.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, săptămâna trecută au fost raportate peste 82.000 de cazuri de infecții respiratorii, pneumonii și gripă, în creștere față de săptămâna precedentă. În același interval, 12 cazuri de gripă au fost confirmate prin teste de laborator.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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